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Di nuovo nell’universo dei phrasal verbs!

Anche in dialetto bresciano sono tantissimi gli esempi di verbi frasali: basta aggiungere un avverbio alle parole per dare loro un significato diverso
Anche in dialetto ci sono tantissimi esempi di verbi frasali
Anche in dialetto ci sono tantissimi esempi di verbi frasali

Qualche domenica fa ci siamo affacciati all’universo dei «verbi frasali». E la definizione «universo», vi assicuro, non è un’esagerazione. Riprendiamo il discorso illustrando alcuni esempi.

Scapà in dialetto di solito sta per scappare, fuggire; ma se gli aggiungo l’avverbio (scapà lé) assume un significato notevolmente diverso: andare in un certo luogo, andare a dare un’occhiata, senza averlo programmato, senza particolare impegno, al volo: Scapa lé dal tabachì a töm en pachet de Esportasiù sensa filtro.

Andare – almeno dalle mie parti – si dice (altrove si sente anche andà). Se a aggiungo l’avverbio dré (nà dré), il significato cambia radicalmente e diventa seguire, accompagnare, assecondare; e se poi lo si trasforma in un nome, ecco che diventa discutere, altercare, litigare: I gh’a ait del nà dré. Spesso l’aggiunta di un avverbio permette di introdurre sfumature di significato quasi impercettibili, ma pur significative: slargà e slarga föra in italiano li tradurrei entrambi con allargare; ma indubbiamente in dialetto slargà föra ha un qualcosa in più. Lo stesso potremmo dire di e fà sö: fà casì e fà sö casì darebbero comunque fare baccano; ma per il dialettofono le seconda forma - fà sö - enfatizza il significato dell’azione.

Qualcuno osserverà che anche l’italiano talvolta utilizza questi meccanismi linguistici ed è vero, ma la frequenza e l’ordinarietà con cui se ne serve il bresciano è ben altra cosa. E gli esempi potrebbero continuare: vardà e varda dré, saltà e saltà sö, tacà e tacà föra ecc. E ora continuate voi!

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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verbi frasalidialetto bresciano

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