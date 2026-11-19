A ciascuno il suo Augias: il cronista che segue Robert Kennedy, l’innovatore della tv con «Telefono Giallo», il saggista laico che analizza il Discorso della Montagna, il conversatore in poltrona, il conduttore che lascia la Rai dopo 63 anni, l’intellettuale preoccupato delle fragilità della democrazia, il Virgilio delle città d’arte, il drammaturgo. Colto e popolare, schivo sugli autografi e sugli applausi, capace di sorridere a una signora di Novara che lo scambia per Piero Angela. Dà l’addio alla vita a 91 anni (camera ardente sabato 21 novembre in Campidoglio a Roma), lascia molti insegnamenti, ma soprattutto uno stile. Si potrebbe parlare quasi di «slow journalism»: la capacità di conquistare l’interlocutore a poco a poco, di tirar fuori con metodo una verità. Il tono pacato e lieve, a dispetto dei temi trattati, Lo studio, che è il contrario dell’improvvisazione e della velocità. E quella ferma eleganza con cui una sera dice al ministro Salvini: «Sono ammirato dalla sua grande capacità di mettere tutto in un frullatore».
Padre nobile
Una lunga vita da poliglotta della comunicazione, un padre nobile per generazioni di colleghi. Non si contano i format, le trasmissioni che ha lanciato, da «Enigma» a «La Torre di Babele». Ma è anche uomo di giornali, e non compare nella famosa foto in tipografia, la sera in cui uscì il primo numero di Repubblica 50 anni fa, solo perché Scalfari lo ha mandato ad aprire la sede di New York. Scrive anche un giallo ambientato in una redazione che somiglia alla sua, «Tre colonne in cronaca», dove fra i protagonisti c’è un collega uguale a Beniamino Placido. Firma il romanzo insieme alla moglie Daniela, una colonna della sezione Cultura, figlia di Nino Pasti, uno dei pochi generali di sinistra che l’Italia ricordi, nei turbolenti anni ’60.
Poi è un vai-e-vieni con la Rai, fino a quando Augias non torna a Repubblica per rispondere alle lettere, la rubrica più seguita e frequentata del giornale. Qui affina la sua capacità di dialogo e di confronto: il suo non è mai un pulpito. Ed è molto attento all’uso delle parole, che possono esprimere affetto, abitudini, vicinanza. Pratica quella qualità oggi spesso invocata e alla moda: l’empatia.
Dalla musica ai social
Augias è bravo in tutti i linguaggi, ama la musica e la storia, che spesso si intrecciano. Per parlare di Napoli, ripesca un articolo di Pasolini: «Il sogno di tutti i calciatori è partire da metà campo, dribblare tutti e segnale, ma non succede mai» scrive il regista. «E invece Maradona lo ha smentito!». Si commuove davanti al video di Berlinguer, che muore sul palco di Padova parlando della P2.
È molto curioso e prova anche una incursione sui social. Dice che sono la pancia del Paese. Ma ai tempi dell’«uno vale uno» regge poco le lezioni che vogliono dargli in Rete, si prende subito gli insulti. Chiude bottega, anzi profilo, quasi subito, e poi se ne tiene, orgogliosamente a distanza. Capita che dica di una notizia falsa: «L’hanno messa in linea, online, il web, quella cosa là» richiamando le famose parole di Umberto Eco sugli imbecilli della Rete. Non ha paura di posizioni forti: «La Calabria è una terra perduta e irrecuperabile». Scatena una piccola rivolta di lettori e ascoltatori. Poi torna sull’argomento: «Ho scoperto storie incredibili di resistenza alla ‘ndrangheta». Denuncia l’involuzione di Rai3 e se ne va a «La 7» a 88 anni, gli ascolti gli danno in qualche modo ragione. «Il governo, almeno in questo, è stato efficiente».
L’omaggio di Bologna
L’ultima puntata è un bagno di folla a Bologna, a Repubblica delle Idee. Si appoggia a un bastone e va sul palco. Piazza Maggiore gli dedica una standing ovation, si alza in piedi anche lui. In un monologo tv parla di libertà. Che va difesa ogni giorno: perché proprio in tempi di crisi, paura e povertà, il bisogno dell’uomo forte è una scorciatoia pericolosa. Come diceva Calvino? «È il tempo di aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane». E ci sono forme di controllo pericolose quanto le dittature, teme l’Intelligenza artificiale «che ci rende tutti omuncoli». Non ha paura di parlare della sua fine, ammette di dover chiedere scusa: «Sono stato iracondo, ho fatto molti sbagli per fretta o per calcolo». In prima fila sui diritti, ci lascia un messaggio: «La mia vita appartiene a me».
Proprio una bella vita quella di Corrado Augias, e mai a voce alta: per molto tempo continueremo a ritrovarlo in tv e nella nostra libreria del cuore. Come nelle migliori tradizioni, la Rete lo ha celebrato e lo ha offeso. Il direttore di LA7 Andrea Salerno scrive: «Ti ricorderemo come abbiamo deciso insieme». Professionista fino all’ultimo.