È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, con il padre Carlo ufficiale della Regia Aeronautica che prestò servizio in Libia, e la madre figlia di una donna ebrea convertita al cattolicesimo, Augias fin da giovane ha mostrato il suo interesse per il giornalismo culturale e il teatro. Negli anni Sessanta ha partecipato al movimento dell'avanguardia teatrale romana, ha collaborato con il Teatro dei 101 e scritto opere rappresentate anche da Gigi Proietti come «Direzione Memorie».
La sua esistenza, dall'infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre, al ritorno a Roma, fino alla formazione e le esperienze professionali sono ricostruite in uno dei libri più personali di Augias «La vita s'impara» (Einaudi) del 2024. «Anch'io sono vissuto a lungo senza capire granché» scrive Augias nel libro e continua «ora so che la vita s'impara e va un po' meglio, però s'è fatto tardi».
Si è sempre dichiarato ateo e a favore della legalizzazione dell'eutanasia, ha condiviso le battaglie dell'Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani, ma ha sviluppato un grande interesse per la storia delle religioni come testimoniano tanti suoi titoli dedicati a questo argomento tra i quali Inchiesta su Gesù del 2006 con Mauro Pesce, Disputa su Dio e dintorni (2009) con Vito Mancuso, e I segreti del Vaticano (2010).
Per vent'anni, dal 2001 al 2021 si è occupato della rubrica delle lettere inviate dai lettori a La Repubblica, rispondendo a quasi seimila. Una selezione è stata raccolta in un libro, uscito in edicola nel 2021. Ha lavorato anche per L'Espresso, Panorama e a lungo in Rai anche con corrispondenze da Parigi e New York.
In tv
È diventato popolare con i programmi che ha ideato e condotto in televisione come i grandi successi Rai Telefono giallo dal 1987 al 1993, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte e Babele, programma rivoluzionario nel 1990, dedicato interamente ai libri e agli scrittori. Nel 1994 ha lasciato la Rai per Telemontecarlo dove tra i programmi di punta che ha condotto c'è il talk show di approfondimento politico e di attualità «Domino». Dopo l'esperienza parlamentare europea, tra il 1994 e il 1999, è tornato in Rai con programmi culturali come Le storie - Diario italiano, Enigma, i Visionari, Quante storie, Città segrete, Rebus per lasciare di nuovo l'azienda per La7 dove ha portato «La Torre di Babele».
Giallista, drammaturgo, saggista è molto ampia la sua produzione come scrittore. A partire dalla trilogia anni Ottanta che comprende «Quel treno da Vienna», «Il fazzoletto azzurro» e «L'ultima primavera» da cui è stata tratta la miniserie «Guerra di spie» ambientata nei primi decenni del Novecento in cui alla sua eleganza di romanziere ha unito la pungente curiosità di saggista.
Tra i suoi romanzi «Sette delitti quasi perfetti», «Una ragazza per la notte», di «Giornali e spie», nel quale ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente avvenuta nel 1917 e «Tre colonne in cronaca», scritto insieme alla moglie Daniela Pasti, anche lei giornalista e scrittrice. Da saggista ha firmato una fortunatissima serie di saggi incentrati su i segreti di varie città dall'amata Parigi a New York, da Roma a Istanbul e anche il Vaticano. È autore di un'appassionata difesa della lettura: «Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi» e ha raccontato anche la vita di «Modigliani. L'ultimo romantico» in una biografia del pittore livornese.
Proprio alla storia dell'arte è dedicato uno dei suoi ultimi libri «Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo» (Feltrinelli) del 2026, accompagnato da illustrazioni, pensato per i giovani, ma anche per gli adulti. La sua passione musicale è raccontata in «La musica per me» (Einaudi) del 2025.
Dal 2023 collaborava con La7, dove ha condotto La torre di Babele, programma dedicato all'analisi della storia, della società e dell'attualità. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Hemingway per la letteratura e il Premio Chiara alla carriera.