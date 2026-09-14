Il compleanno del Teatro Borsoni sarà una festa di poesia e di luce

Versi lirici in lingue diverse ne attraverseranno la facciata, la luce ne ridisegnerà l’architettura, in una partitura intessuta di poesia e musica aperta alla città. Il Teatro Borsoni di via Milano compie due anni, è stato inaugurato il 21 settembre del 2024 e il Centro Teatrale Bresciano, con il Comune e il sostegno di A2A, celebrerà l’anniversario, questo venerdì 18 settembre alle 20.30, con l’installazione «Ever energy - Luce Vitale» firmata dall’artista Marco Nereo Rotelli.
«Il Teatro Borsoni ci sta dando grandi soddisfazioni - sottolinea la sindaca di Brescia, Laura Castelletti -. Continua a vincere premi per la sua architettura, il cartellone è sempre sold out e l’integrazione con il quartiere funziona». Il progetto ideato da Rotelli si inscrive nel solco dell’incontro tra arte e rigenerazione urbana. «Il mandato del Borsoni è esterno, rivolto al quartiere, alle nuove popolazioni che lo abitano», ricorda la presidente del Ctb, Camilla Baresani.
Manifesti poetici
L’evento del 18 sarà preceduto da un prologo: nei giorni precedenti una serie di manifesti poetici porteranno per le vie della città versi di autori internazionali selezionati e tradotti da Sabrina De Canio, coordinatrice del Piccolo Museo della Poesia Oratorio di Zamberto.
Il 18 settembre il Borsoni sarà avvolto nell’inconfondibile azzurro che caratterizza la ricerca visiva di Rotelli e diventerà una grande pagina luminosa attraversata da versi e immagini. «È un lavoro di ricucitura, con la poesia al centro» spiega Rotelli. Ad aprire la serata sarà l’attrice Lucilla Giagnoni che leggerà i versi delle poesie dei manifesti proiettati da Rotelli: l’intervento visivo dell’artista accompagnerà l’intera serata. «Ho scelto poeti delle etnie presenti a Brescia», precisa l’artista. Alle poesie lette da Giagnoni si intreccerà il paesaggio sonoro creato da Alessio Bertallot, conduttore radiofonico e dj. Poi il celebre musicista e compositore Mario Lavezzi guiderà il pubblico in una riflessione su come nasce l’ispirazione. Il poeta dissidente cinese Yang Lian leggerà le sue poesie in lingua originale, in una performance con Rotelli e il poeta Valerio Magrelli. A suggellare l’evento un reading corale con Magrelli, Amedeo Anelli, Sabrina De Canio e Massimo Silvotti e un brindisi poetico aperto alla città. L’installazione di Rotelli resterà accesa nelle ore notturne di sabato 19 e domenica 20 settembre.
Banco dell’energia
Il secondo compleanno coincide con i dieci anni di Fondazione Banco dell’energia, nata nel 2016 per contrastare la povertà energetica. «A2A ha una precisa politica di sostegno alla cultura concordata con le Amministrazione comunali di Brescia e Milano», rammenta il vicepresidente di A2A, Flavio Pasotti. «Rotelli è stato capace di raccontare la connessione tra il Borsoni, il quartiere e i suoi mondi culturali», conclude il direttore del Ctb, Gian Mario Bandera.