Esce «Heart of the Beast»: 6 film in cui il cane è compagno di sopravvivenza

Di film con protagonisti cani adorabili, fedeli e capaci di sciogliere anche lo spettatore più resistente ne abbiamo visti parecchi. «Hachiko - Il tuo migliore amico», «Io & Marley» e molti altri hanno costruito la propria forza sul rapporto affettivo tra esseri umani e animali, spesso portando inevitabilmente con sé una buona dose di lacrime. Esiste però un filone più particolare, nel quale quel legame viene immerso in condizioni decisamente meno rassicuranti: un uomo e un cane soli davanti a una natura ostile, a un mondo distrutto, alla guerra o a qualche altra situazione dalla quale uscire vivi è tutt’altro che scontato. In questi casi l’animale non serve soltanto a commuovere, ma diventa un vero compagno di sopravvivenza. E il meccanismo emotivo è ancora più efficace proprio perché il pericolo è incorporato nella storia: basta vedere un cane ferirsi, zoppicare o trovarsi davanti a qualcosa di più grande di lui perché una buona parte del pubblico cominci immediatamente a temere il peggio.
«Heart of the beast»
A riportare questo particolare sottogenere al centro del grande schermo è ora «Heart of the Beast - Nel profondo selvaggio», thriller d’avventura diretto da David Ayer e interpretato da Brad Pitt, nelle sale italiane dal 24 settembre 2026. Pitt veste i panni di James Belmont, ufficiale delle Forze Speciali che dopo un violento incidente aereo rimane bloccato nel cuore dell’Alaska insieme a Odino, il suo cane da combattimento. Da quel momento la storia si riduce volutamente all’essenziale: un uomo, un animale e un territorio che può ucciderli entrambi. Freddo, isolamento e natura selvaggia trasformano il ritorno verso la civiltà in una lotta continua, nella quale nessuno dei due può permettersi di fare a meno dell’altro.
Il punto interessante è che Ayer, tornato a lavorare con Pitt dopo «Fury», non sembra aver costruito il film soltanto intorno alle prove fisiche della sopravvivenza. «Heart of the Beast» racconta anche un veterano segnato dal servizio militare, e il rapporto con Odin diventa così parte di un percorso più personale fatto di trauma, perdita e incapacità di tornare semplicemente alla normalità. Il cane non è un accessorio dell’eroe né un espediente per renderlo più simpatico: è il secondo elemento della coppia. Se Belmont possiede le conoscenze e l’addestramento necessari per affrontare l’ambiente, Odin ha istinti e capacità che l’uomo non può replicare. Il survival nasce proprio da questa dipendenza reciproca, mentre sullo sfondo rimane l’idea che entrambi portino con sé le conseguenze di una vita trascorsa in situazioni estreme.
«Io e Lulù»
Non è un caso che uno dei film più vicini a questa impostazione sia «Io e Lulù», uscito nel 2022 e diretto da Channing Tatum insieme a Reid Carolin. Qui Tatum interpreta Jackson Briggs, ex Army Ranger che vuole tornare in servizio nonostante i problemi lasciati dalle precedenti missioni. Per riuscirci accetta un incarico apparentemente semplice: accompagnare lungo la costa del Pacifico Lulu, una Belgian Malinois dell’esercito, fino al funerale del soldato che era stato il suo precedente conduttore. Naturalmente niente va come dovrebbe. Lulu è ingestibile, diffidente e porta addosso le conseguenze dell’esperienza militare tanto quanto Briggs, tanto che il film finisce per raccontare due veterani costretti a convivere più che un uomo incaricato di trasportare un cane.
«Io e Lulù» è molto più vicino a «Heart of the Beast» di quanto il tono, spesso da road movie e commedia, possa inizialmente suggerire. Entrambi partono dall’idea che il trauma non appartenga soltanto all’essere umano. Il viaggio funziona perché cane e padrone non vengono presentati come paziente e terapeuta, ma come due creature che hanno attraversato esperienze che gli altri non comprendono fino in fondo. Ed è proprio mentre imparano a fidarsi l’uno dell’altra che entrambi iniziano a trovare un posto possibile fuori dall’ambiente militare.
«Togo»
Più puro sul fronte dell’avventura estrema è invece «Togo», diretto da Ericson Core nel 2019 e interpretato da Willem Dafoe nei panni di Leonhard Seppala. Il film ricostruisce una pagina reale della storia dell’Alaska: la corsa del siero del 1925, organizzata per portare l’antitossina contro la difterite fino alla città di Nome, quella che ha ispirato anche il celebre cartone «Balto». Seppala affrontò uno dei tratti più pericolosi della staffetta insieme a Togo, il suo Siberian Husky, attraversando tempeste, temperature sotto zero e una porzione insidiosa del mare ghiacciato. Disney ha costruito il film proprio sulla centralità di quel rapporto, trasformando Togo da semplice cane da slitta a coprotagonista dell’impresa.
«Finch»
La stessa idea assume dimensioni quasi assolute in «Finch», il film del 2021 diretto da Miguel Sapochnik con Tom Hanks. Dopo un cataclisma solare, la Terra è diventata in gran parte una landa inabitabile e Finch è uno dei pochi sopravvissuti. Da dieci anni vive in un bunker insieme al suo cane Goodyear, ma sa che la propria salute sta rapidamente peggiorando. Decide allora di costruire Jeff, un robot interpretato tramite performance capture da Caleb Landry Jones, con uno scopo molto preciso: assicurarsi che qualcuno possa prendersi cura di Goodyear dopo la sua morte. Quando i tre lasciano il rifugio e intraprendono un viaggio attraverso un West devastato, l’avventura diventa anche una strana storia di famiglia.
«Io sono leggenda»
Quello della co-dipendenza tra uomo e cane è un meccanismo che «Io sono leggenda» aveva già utilizzato con particolare efficacia nel 2007. Nel film di Francis Lawrence, adattamento del celebre romanzo di Richard Matheson, Will Smith è Robert Neville, virologo militare immune al virus che ha svuotato New York e trasformato gran parte dei superstiti in creature aggressive. Neville conduce le proprie giornate seguendo una routine rigidissima: cerca cibo, continua gli esperimenti per trovare una cura e torna a casa prima che faccia buio. Accanto a lui c’è Sam, pastore tedesco che rappresenta molto più di una compagnia. È ciò che gli rimane della famiglia, e quindi del mondo precedente alla catastrofe. Gran parte della forza delle sequenze tra Neville e Sam deriva proprio dall’assenza di altri esseri umani. Il protagonista parla al cane perché ha bisogno di parlare a qualcuno, organizza la propria giornata tenendo conto di lei e attraverso quel rapporto continua a comportarsi come una persona che appartiene ancora a una società. Sam impedisce che il concetto di “ultimo uomo sulla Terra” diventi soltanto una trovata fantascientifica: rende concretamente visibile la differenza tra essere vivi ed essere completamente soli. Non sorprende che le sequenze più dolorose legate al cane siano rimaste tra quelle più ricordate dell’intero film.
«The dog stars»
Su coordinate molto simili si muove anche il più recente «The Dog Stars - Le stelle dopo la fine», il nuovo film di Ridley Scott tratto dal romanzo di Peter Heller. Jacob Elordi interpreta Hig, giovane pilota sopravvissuto a una pandemia che ha quasi cancellato l’umanità e che vive in un avamposto isolato insieme al survivalista Bangley, interpretato da Josh Brolin. Una misteriosa trasmissione radio convince Hig che da qualche parte possa esserci ancora qualcosa oltre quella piccola enclave e lo spinge ad affrontare l’ignoto.
Accanto a Hig c’è Jasper, il suo cane, legato anche al ricordo della moglie perduta. In un mondo nel quale gli esseri umani rimasti hanno dovuto imparare a essere diffidenti, armati e pronti a reagire rapidamente, Jasper rappresenta qualcosa che appartiene invece alla vita precedente. È insieme un compagno e una memoria vivente. La differenza con Bangley è particolarmente significativa: l’uomo rappresenta la razionalità spietata necessaria per sopravvivere, mentre il cane continua a ricordare a Hig che sopravvivere non significa necessariamente smettere di cercare un legame.
«Un ragazzo, un cane, due inseparabili amici»
Per concludere, un salto nel passato. Molto prima di questa nuova ondata esisteva però già una versione decisamente più sporca e cinica della stessa formula. Nel 1975 «Un ragazzo, un cane, due inseparabili amici», diretto da L.Q. Jones e tratto dalla novella di Harlan Ellison, immaginava una Terra devastata dalla guerra nucleare sulla quale il giovane Vic, interpretato da Don Johnson, vagava insieme al cane Blood. La particolarità è che i due possono comunicare telepaticamente e, soprattutto, Blood è spesso molto più intelligente e lucido del suo compagno umano. Conosce la storia, riconosce i pericoli e aiuta Vic a trovare ciò che gli serve, mentre il ragazzo si comporta in maniera impulsiva e brutale.
È un film molto distante sentimentalmente dagli altri: violento, provocatorio e volutamente sgradevole, appartiene alla fantascienza post-apocalittica degli anni Settanta più che al moderno survival drama. Ma proprio per questo mostra quanto sia antica l’idea alla base di questo piccolo sottogenere. Quando tutto il resto viene meno, la coppia uomo-cane permette di raccontare la sopravvivenza senza trasformarla soltanto in una successione di ostacoli. Il cane può essere memoria, famiglia, coscienza, strumento di salvezza o persino il membro più razionale della coppia.
Ed è su questa tradizione che «Heart of the Beast» prova ora a costruire la propria storia. Il film di David Ayer prende la forma più fisica del survival e la lega al trauma di due reduci abituati a dipendere l’uno dall’altro. Perché questo genere di storie funzioni, in fondo, non basta mettere un animale in pericolo, deve esserci qualcosa da perdere anche per l’uomo. Nei casi migliori, il cane non è semplicemente la creatura che il protagonista vuole riportare a casa: è la ragione per cui, in mezzo alla guerra, alla neve o alla fine del mondo, vale ancora la pena provare ad arrivarci.