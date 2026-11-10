Pandolfi, Accorsi e Genovese all’Oz: «Nel nuovo film intrecciamo sette vite»

Siamo il riflesso di qualcosa o di qualcuno. Una vita sfuocata dietro un obiettivo, nell’attesa dello «scatto perfetto» che fa combaciare le due metà. O almeno fin quando non ci si stanca. E allora cosa si fa? Si inizia a far rumore. «Il rumore delle cose nuove», l’ultimo film di Paolo Genovese, da giovedì in tutte le sale, è stato presentato stasera in anteprima alla multisala Oz dal regista napoletano insieme a Stefano Accorsi e Claudia Pandolfi.
La trama
In una Milano che «appare e quella reale» si intrecciano sette vite alla ricerca del proprio rumore. «Perché non esiste il silenzio nella vita, il rumore va affrontato», fa notare l’attrice. «Sul set abbiamo messo a dura prova il cast: verità o bugia, confessare o tacere, restare o ricominciare», spiega Genovese. Amore, segreti e destino: i suoi cavalli di battaglia. «Il film parla di quando il mondo ti crolla addosso, ma senti una grande voglia di vita», dice Accorsi. Un gioco non di cellulari (come in «Perfetti sconosciuti») stavolta, ma di piani e tanti non detti, dove le fragilità umane diventano il rumore del cambiamento. «Ho seguito le crepe della quotidianità. Ciò che non diciamo fa più rumore, ma tutti i rumori vanno ascoltati, anche i piccoli a cui non facciamo caso», dice Genovese.
Perché non poteva che essere lui, Paolo Genovese, o in alternativa l’uragano emotivo Gabriele Muccino, ad indagare le relazioni umane. Meno gridato del collega, più misurato come lo conosciamo, molto legato alla sua scrittura, ma sempre capace di innescare un effetto domino psicologico dirompente, Genovese in «Il rumore delle cose nuove» fa cadere le maschere prima, e con più rumore.
Il senso
I suoi personaggi – un ensemble cast a cui non manca nulla: oltre ad Accorsi e Pandolfi ci sono Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Lino Musella e Claudio Santamaria – sono i «Perfetti sconosciuti» e le tante voci di «FolleMente», ma meno ironici e più terreni di «Tutta colpa di Freud». Non l’amore romantico dei «Supereroi» o dell’Orlando innamorato ai tempi della pandemia de «I sensi dell'amore». Dopo i cellulari sul tavolo nel gioco della verità ci si ritrova a viso scoperto per aprire le scatole nere dell’esistenza e della coppia. È più come in «The Place»: giù le maschere al bene e al male.
Mettere in scena i contrasti e il doppio dell’animo umano è una sfida non da poco, tutt’al più in un film corale. Genovese insiste molto sulla genitorialità di oggi: quella voluta, negata, mancata o disperatamente cercata. Insieme intreccia violenza di genere, bullismo e solitudine: forma di libertà o paura di amare? L’artificiosità nella struttura e la «troppa carne al fuoco» a cui alcuni già puntano il dito sono da leggersi piuttosto come interrogativi aperti e forse «prove soundcheck» di oggi e temi del Genovese di domani.
Che «Il rumore delle cose nuove» avrà la fortuna di «Perfetti sconosciuti» (ad oggi 31 i remake nel mondo) è una chimera. Che sarà il più criticato della trilogia (con «Perfetti sconosciuti» e «FolleMente»; che a a febbraio con «FolleMente 2» diventerà quadrilogia) è prevedibile. Ma di certo resta una pellicola intensa, capace di fare molto rumore.