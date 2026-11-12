Jolanda Renga, l’Alice nel paese dei traditori sa sfoderare gli artigli

Come una... ingenua Alice nel Paese delle Meraviglie, la bresciana Jolanda Renga, 23 anni il prossimo 2 gennaio, figlia di Francesco Renga e di Ambra Angiolini, sta vivendo in sommesso, ma dignitoso co-protagonismo non scevro di adattabilità e auto-affermazione, la sua prima avventura televisiva nella seconda stagione del reality game show «The traitors Italia» condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video. Dal 6 novembre la si può vedere fra intrighi nei tre episodi disponibili dal debutto, e da venerdì 13 negli altri due inediti, prima del finale il 20 novembre.
Il programma
Il programma – piuttosto macchinoso e nel segno del... cazzeggio verbale – è registrato e montato, e usa uno stile fin troppo retorico e un linguaggio sopra le righe: gente incappucciata, ambienti bui, parole come «assassinare» anziché eliminare... Certo in linea con l’ambientazione in un castello in cui c’è persino un piccolo cimitero, teatro degli «assassinii»che eliminano concorrenti.
Jolanda, comunque, se la cava in quello che, per notorietà, età e personalità degli altri partecipanti, è un... nido di serpenti. Il gioco infatti mostra un gruppo di concorrenti, i Leali, che per salvarsi da eliminazione devono scoprire i Traditori infiltrati fra loro. Personaggi assai più vissuti e noti della nepo-baby bresciana, come quella Lorella Cuccarini che, nella prima puntata, pare averla presa sotto la sua ala protettrice (nel prosieguo chissà...). Al via c’erano – con Jolanda e la storica ballerina-soubrette »più amata dagli italiani» – la reporter Francesca Barra; lo youtuber Simone “Awed” Paciello; l’attore&rapper Biondo (Simone Baldesseroni); l’influencer Camihawke (Camilla Boniardi); l’attore Mario Ermito; il comico Daniele Gattano; il ballerino Pasquale Rocca; il nuotatore Filippo Magnini e la moglie showgirl Giorgia Palmas; la pornoattrice Valentina Nappi; la modella Giulia Salemi; l’immobiliarista tv Gianluca Torre.
Le prime puntate
Gli eventi eliminatorii scremeranno via via l’elenco, ma nelle prime tre puntate, Jolanda se l’è cavata. Anche se prima di votare contro il presunto Traditore, a mani giunte e sguardo sperduto ha sottolineato: «Sono disperata. Io non me la sento. Sono molto in difficoltà: non so se avrò cuore di scrivere il suo nome». Ma alla fine ha contribuito all’addio di uno degli iniziali tre Traditori poiché Marcuzzi l’ha fatta votare per prima alla Round Table eliminatoria. Testa fra le mani per l’imbarazzo, la ragazza venuta dal Cidneo ha così motivato il suo voto anti-Traditore: «A malincuore e sperando di non sbagliarmi, ho votato X (NdR: no spoiler del nome) perché ne abbiamo parlato nel gruppo. E spero che sia tu». E, dopo, s’è lamentata: «Da oggi non lo so di chi fidarmi, avevo escluso delle persone dai sospetti, fra cui proprio lui. Mi rimane Lorella, sperando di non essermi buttata fra le braccia della... più brava Traditrice della Storia». Il terzo episodio, però, s’è chiuso con Camihawke a indicare la bresciana come sospetta: «A me, un’altra che non ha convinto è Jolanda...».
Attenta Jolanda: il Paese delle Meraviglie oscure e truculente potrebbe farsi pericoloso per te. Ma lei, a fine terza puntata, s’è candidata ad aprire la prossima Round Table suggerendo: «Perchè non apriamo un file su Daniele (Gattano) come Traditore?». Eh, già, la nostra Alice-Jolanda pare sappia anche tirar fuori le unghie...