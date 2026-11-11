Johnny Depp è Ebenezer Scrooge: «Canto di Natale» torna al Cinema

Ogni dicembre, da quasi due secoli, Ebenezer Scrooge torna a ricevere visite. Cambiano i volti, le epoche, i linguaggi e perfino i generi, ma il vecchio avaro di Charles Dickens continua a ritrovarsi davanti agli stessi fantasmi e alla stessa possibilità di cambiare. È successo al cinema, in televisione, nell’animazione, nei musical e nelle riletture più eccentriche; succede di nuovo dal 12 novembre 2026 con «Scrooge e gli spiriti del Natale», diretto da Ti West e interpretato da Johnny Depp e Rupert Grint (il titolo originale è «Ebenezer», ndr). Un ritorno che riporta al centro una delle storie più adattate e resistenti dell’immaginario natalizio, capace di attraversare oltre un secolo di cinema senza perdere riconoscibilità.
«A Christmas carol»
Dickens pubblicò «A Christmas carol» il 19 dicembre 1843, dopo averlo scritto nell’arco di poche settimane. L’Inghilterra vittoriana che faceva da sfondo alla novella era attraversata dalle profonde disuguaglianze prodotte dall’industrializzazione, dalla povertà e dallo sfruttamento del lavoro minorile, temi sui quali lo scrittore aveva già rivolto la propria attenzione. Li condensò però in una storia capace di funzionare contemporaneamente come racconto morale, favola natalizia e ghost story: Ebenezer Scrooge è un anziano uomo d’affari ricco, avaro e ostile a qualsiasi sentimento di generosità, che nella notte della vigilia viene visitato prima dal fantasma dell’ex socio Jacob Marley e quindi dagli spiriti dei Natali passato, presente e futuro. Costretto a osservare ciò che è stato, quello che accade intorno a lui e soprattutto il destino che lo attende, Scrooge scopre di avere ancora una possibilità di cambiare.
La prima tiratura di 6.000 copie andò esaurita prima di Natale e il successo non si sarebbe più fermato. Anche il cinema si impossessò prestissimo della storia. Il primo adattamento conosciuto, «Scrooge; or, Marley’s Ghost», risale addirittura al 1901: del cortometraggio britannico sopravvivono solo pochi minuti, nei quali sovrimpressioni e rudimentali effetti speciali vengono già utilizzati per rendere le apparizioni. È l’inizio di una lunghissima genealogia che, secondo il British Film Institute, conta ormai oltre quattrocento adattamenti per lo schermo nel mondo. Non tutti, naturalmente, hanno lasciato la stessa traccia. Una delle interpretazioni destinate a diventare definitive è quella di Alastair Sim nello «Scrooge» diretto da Brian Desmond Hurst nel 1951, ancora oggi riferimento quasi inevitabile per chiunque si avvicini al personaggio. Lo stesso Johnny Depp ha ricordato quanto quella prova lo abbia accompagnato fin dall’infanzia. Sim sarebbe tornato vent’anni più tardi a prestare la voce a Ebenezer nel cortometraggio animato «A Christmas Carol» di Richard Williams, premiato con l’Oscar.
Il musical, Disney e il presente
Nel frattempo Dickens era diventato anche un musical. Nello «Scrooge» del 1970 Albert Finney interpretava il protagonista accanto ad Alec Guinness nei panni di Marley, accompagnato dalle canzoni di Leslie Bricusse: Finney vinse il Golden Globe per la sua interpretazione. Il racconto ha dimostrato del resto una duttilità quasi inesauribile. Nel 1983 «Canto di Natale di Topolino» affidò il ruolo principale a un interprete che sembrava nato apposta per riceverlo: Paperon de’ Paperoni, il cui nome originale Scrooge McDuck era stato a sua volta ispirato proprio dal personaggio di Dickens. Topolino diventava Bob Cratchit e una nuova generazione entrava così in contatto con la novella attraverso i personaggi Disney.
Con «S.O.S. Fantasmi», nel 1988, Richard Donner portò invece lo schema nel presente. Bill Murray non era più Ebenezer, ma Frank Cross, cinico dirigente di una rete televisiva impegnata ironicamente a preparare una diretta di «A Christmas Carol» mentre i fantasmi cominciano a visitare proprio lui. Quattro anni dopo «Festa in casa Muppet» trovò una combinazione ancora diversa tra comicità, musica e rispetto per Dickens: Michael Caine interpretava Scrooge con assoluta serietà circondato dai Muppet, mentre Gonzo assumeva direttamente il ruolo dello scrittore e narrava la vicenda. Qualcuno si è spinto ancora più lontano. «Ebenezer», nel 1998, trasformò il «Canto di Natale» in un western con Jack Palance, mentre il recentemente scomparso Patrick Stewart tornò l’anno successivo a una versione più classica dopo avere interpretato a lungo il testo in teatro.
Robert Zemeckis scelse la strada della tecnologia per il suo «A Christmas Carol» del 2009. Il film venne realizzato in performance capture e affidò a Jim Carrey sia Scrooge sia gli spiriti del Natale passato, presente e futuro. Sotto la superficie spettacolare del 3D rimaneva una versione sorprendentemente cupa, che recuperava morte, paura e immagini macabre spesso attenuate negli adattamenti più familiari. Una componente che Steven Knight, creatore di «Peaky Blinders», avrebbe spinto ancora più avanti nella miniserie prodotta nel 2019 da BBC e FX, con Guy Pearce protagonista, Stephen Graham come Marley e Andy Serkis tra le presenze soprannaturali: tre ore che ampliavano il passato di Scrooge e accentuavano traumi, crudeltà e senso di colpa.
Persino negli ultimi anni il meccanismo ha continuato a trasformarsi. Nel 2022 Netflix ha scelto il musical animato con «Scrooge: A Christmas Carol», mentre «Spirited», interpretato da Will Ferrell e Ryan Reynolds, ha capovolto il punto di vista immaginando una vera organizzazione degli Spiriti incaricata ogni Natale di individuare qualcuno da redimere. Dopo più di un secolo di cinema, Dickens è stato così di volta in volta musical, cartone animato, commedia, western, fantasy, spettacolo tecnologico e racconto quasi horror.
L’ultimo adattamento
Ed è precisamente quest’ultima anima a interessare Ti West. Il regista della trilogia formata da «X», «Pearl» e «MaXXXine» arriva a Dickens dopo essersi imposto come uno degli autori più riconoscibili dell’horror americano contemporaneo. Una scelta meno eccentrica di quanto possa sembrare: «Canto di Natale» nasce anche come storia di fantasmi, e West ha ricordato come proprio alcune precedenti versioni del racconto abbiano rappresentato per lui uno dei primi incontri con l’immaginario dell’orrore. «Scrooge e gli spiriti del Natale», scritto da Nathaniel Halpern, insiste quindi sul carattere gotico della vicenda. La Londra vittoriana innevata convive con ombre, apparizioni minacciose e creature dall’aspetto tutt’altro che rassicurante; lo stesso West ha parlato della volontà di rendere il viaggio di Scrooge emozionante anche attraverso la paura.
Al centro rimane Johnny Depp. Per l’attore è il ritorno da protagonista in una grande produzione di uno studio hollywoodiano dopo «Animali fantastici - I crimini di Grindelwald» del 2018 e dopo anni nei quali la sua carriera si è sviluppata soprattutto attraverso progetti internazionali o indipendenti come «Minamata», «Jeanne du Barry» e «Modì - Tre giorni sulle ali della follia», da lui anche diretto. Depp ha raccontato di essere affascinato da «Canto di Natale» fin da bambino e soprattutto dalla sua componente spettrale. Nel film emerge uno Scrooge grottesco e irascibile, capace di scagliare palle di neve contro i passanti, ma chiamato progressivamente a confrontarsi con qualcosa di molto meno caricaturale: il peso delle proprie scelte, il tempo perduto e la paura che non ne rimanga più abbastanza per rimediare.
È probabilmente qui che si nasconde il segreto della longevità di «Canto di Natale». I fantasmi possono cambiare aspetto, Scrooge può essere interpretato da Alastair Sim, Paperon de’ Paperoni, Bill Murray, Michael Caine, Jim Carrey o Johnny Depp; la Londra vittoriana può perfino trasformarsi nel West o lasciare spazio a un network televisivo. Ma in fondo la domanda è sempre la stessa: quanto tempo abbiamo ancora per diventare persone diverse da quelle che siamo state finora? Dickens trovò la risposta facendo attraversare al suo protagonista la notte più lunga della sua vita. Quasi due secoli dopo, il cinema continua a riportarlo puntualmente davanti alla stessa porta.