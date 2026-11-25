John Travolta, applaudito e tanto fotografato, ha inaugurato il 44° Torino Film Festival, diretto da Giulio Base, dove presentato in anteprima europea il suo ultimo film «Novembre 1963 - L’assassinio di J.F. Kennedy» del regista Roland Joffé, nei cinema dal 3 dicembre distribuito da Eagle Pictures. In questo thriller d’autore Travolta veste i panni del mafioso Johnny Roselli, l’uomo nell’ombra che tiene nelle proprie mani il destino del Presidente Kennedy. «Io non riesco a essere cinico come il mio personaggio – esordisce l’attore –, ho provato ad esserlo ma non ci sono mai riuscito: ho ancora lo sguardo sul mondo di un ragazzino».
Da vicino il divo Usa ha sempre un certo fascino – anche se la mente torna al suo Tony Manero, l’italoamericano di Brooklyn in cerca di riscatto al ritmo della musica dei Bee Gees, che lo lanciò come protagonista de «La febbre del sabato sera» nel 1977 – e continua a stupire i suoi fan. A partire dal "mistero" dei guanti di pelle nera che non ha mai tolto in questi giorni a Torino, come tutti hanno potuto notare.
La sua è stata una carriera altalenante, ma ogni volta che pareva destinato alla scomparsa, è risorto dalle sue ceneri come la mitica fenice. Dopo i primi trionfi con «Grease» (1978) e «Staying alive» (1983), segue un lungo silenzio. La carriera riparte nel 1988 con «Senti chi parla», ma è nel ‘94 nel ruolo di Vince Vega in «Pulp Fiction» di Quentin Tarantino che Travolta si dimostra attore sempre più versatile, che fa dell’ironia il suo punto di forza. Da quel momento si diverte ad esagerare nei più svariati ruoli: quando fa il gangster spietato, incendia autobus, balla divinamente e, come adesso, incarna un cinico mafioso.
Travolta, come si è trovato nei panni di Johnny Roselli?
Questo è uno dei miei personaggi più interessanti: opera in un universo di ambiguità, interessi e rapporti di forza. Un uomo che si muove in una zona grigia della storia americana, dove le verità ufficiali, le testimonianze e le ipotesi si intrecciano.
Cosa le è piaciuto di lui?
Mi piacciono i personaggi dalla doppia natura, uomini in grado di alternare ironia e oscurità, fascino e inquietudine.
Come ha fatto a cambiare veste e ruoli in questi anni?
Mi sono sempre reinventato perché mi piace creare nuovi personaggi a livello psicologico o fisico. Più riesco a trasformarmi, e più mi sento a mio agio.
Segue una regola?
Non guardare cosa fanno gli altri, fai la tua strada e non sentirti in competizione, altrimenti non realizzerai mai nulla. Bisogna avere fiducia in se stessi, fare esperienza, studiare, osservare e imparare.
Cosa le dà gioia?
Dunque, andiamo per ordine: la prima volta che ho pilotato un aeroplano. Lì è nata una passione che non è più finita. Sono arrivato a pilotare ventisei tipi di aerei. E quando ho ottenuto la nomination all’Oscar per «La febbre del sabato sera» e per «Pulp Fiction».
Il suo rapporto con il successo? È gestibile, seducente?
Io, fin da bambino ho sempre amato stare da solo. Mi piaceva guardare i dipinti di Hopper – anche oggi mi piacciono e dipingo: sono una sorta di impressionista moderno –, mi è sempre piaciuto stare isolato perché sto molto bene. Quindi, quando mi connetto con gli altri per presentare un nuovo film mi diverto e mi affascina incontrare il pubblico, soprattutto quello italiano, perché gran parte della mia vita ho vissuto isolato. Non so se questo abbia senso, ma è la mia vita.
Preferisce volare o recitare?
Mettiamola in questo modo: se il destino mi costringesse a scegliere, mi sentirei davvero infelice. Ma deciderei di recitare. E cercare di fare più film possibili. Fino a guadagnare abbastanza per comprarmi ancora aerei.
Per chiudere, una curiosità: sono pochi gli attori che sanno ballare. Lei come ha iniziato?
A New York sopravvivi in tre modi: recitando, cantando e ballando. Se sai far bene tutte e tre le cose hai più possibilità di lavorare e così mi sono subito impegnato.