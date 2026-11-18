Sono poche le saghe nate al cinema negli ultimi quindici anni capaci di costruire un universo immediatamente riconoscibile e sopravvivere alla conclusione della storia dei loro protagonisti. «Hunger Games» è una di queste. Bastano pochi elementi (il saluto con tre dita e una spilla a forma di ghiandaia imitatrice, ad esempio) per evocare il mondo immaginato dalla scrittrice Suzanne Collins. Dal debutto cinematografico nel 2012, la serie ha attraversato cinque film e incassato oltre 3,3 miliardi di dollari nel mondo. Ora torna con «Hunger Games – L’alba sulla mietitura», nelle sale italiane da giovedì 19 novembre: un nuovo prequel che mostra come Panem possa continuare a espandersi anche all’indietro, attraverso il passato dei suoi personaggi.
Rapido ripasso: Panem è una nazione sorta sulle rovine del Nord America, divisa tra la ricchissima Capitol City e dodici distretti sottoposti al suo dominio. Ogni anno, per ricordare una rivolta sconfitta e scoraggiarne altre, il potere centrale estrae un ragazzo e una ragazza da ciascun distretto e li obbliga a partecipare agli Hunger Games: ventiquattro adolescenti in un’arena, costretti a uccidersi finché non ne resta uno soltanto. La competizione viene trasmessa in televisione, con sponsor, interviste, costumi e presentatori. L’orrore non viene nascosto: diventa uno spettacolo che l’intero Paese è chiamato a guardare.
I capitoli precedenti
Nel primo film, diretto da Gary Ross e tratto dal romanzo pubblicato nel 2008, la sedicenne Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, si offre volontaria per salvare la sorella Prim. Nell’arena entra insieme a Peeta Mellark, cui dà volto Josh Hutcherson, e scopre che per sopravvivere deve anche conquistare il favore del pubblico. Da qui nasce una vicenda che cambia progressivamente dimensione. «Hunger Games: La ragazza di fuoco» e «Hunger Games: Il canto della rivolta», diviso in due film usciti tra il 2014 e il 2015, trasformano una sfida individuale in una rivoluzione contro il presidente Coriolanus Snow. Katniss diventa la Ghiandaia Imitatrice, simbolo della resistenza, ma scopre quanto facilmente la sua immagine possa essere utilizzata da altri, anche da chi combatte per la libertà.
I primi quattro film hanno raccolto quasi tre miliardi di dollari al botteghino mondiale, con «La ragazza di fuoco» come episodio più redditizio. Nel 2023 «Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente» ha riportato gli spettatori indietro di sessantaquattro anni rispetto alla vicenda di Katniss. Il protagonista è uno Snow ancora giovane, interpretato da Tom Blyth, prima che diventi il dittatore impersonato da Donald Sutherland. Il rapporto con la cantante e tributo Lucy Gray Baird racconta la formazione di un potere in cui paura, consenso e spettacolo sono inseparabili. Più che prolungare una storia conclusa, la saga ha cominciato così a ricostruire le origini della propria società.
La distopia
«Hunger Games» ha saputo incontrare una delle tradizioni più longeve del cinema: la distopia, il racconto di società immaginarie in cui tendenze politiche, economiche e tecnologiche assumono forme oppressive. Perché il grande schermo continua a lasciarsi affascinare da futuri così poco desiderabili? Una risposta è nella possibilità di parlare del presente senza riprodurlo letteralmente. Cambiare i nomi degli Stati, le città e le macchine, ma far rimanere riconoscibili le domande sulla distribuzione della ricchezza, sulla libertà individuale, sul rapporto fra sicurezza e controllo. Il futuro diventa uno spazio in cui portare all’estremo tensioni già esistenti.
La strada è stata aperta ben prima di Panem. Nel 1927 Fritz Lang ambientava «Metropolis» in una città monumentale, dove il benessere di pochi dipendeva dal lavoro estenuante delle masse nei sotterranei. Ridley Scott, con «Blade Runner» del 1982, immaginava una Los Angeles soffocata da grattacieli e pubblicità, interrogandosi sul confine fra esseri umani e replicanti creati per servirli. In «Brazil» del 1985 Terry Gilliam trasformava burocrazia e sorveglianza in un incubo grottesco. Mondi diversi per estetica e linguaggio, uniti dalla capacità di rendere visibili strutture di dominio che nella vita quotidiana possono risultare più difficili da riconoscere.
Altri film hanno messo al centro la violenza come intrattenimento. In «L’implacabile» del 1987, con Arnold Schwarzenegger, un uomo viene gettato in un programma televisivo mortale, dove la caccia al concorrente serve anche a manipolare gli spettatori (il remake, «Running Man», è uscito nelle sale l’anno scorso). Nel giapponese «Battle Royale» del 2000, diretto da Kinji Fukasaku, una classe di studenti è costretta dal governo a eliminarsi su un’isola. Non sono opere perfettamente sovrapponibili a quella di Collins, ma condividono una domanda di fondo simile che il cinema rivolge al pubblico: che cosa accade quando la sofferenza altrui diventa spettacolo?
Nuove forme
Nel nuovo secolo la distopia ha assunto altre forme. «I figli degli uomini» di Alfonso Cuarón, del 2006, descrive un’umanità minacciata dall’infertilità, fra repressione e persecuzione dei migranti. «Snowpiercer» di Bong Joon-ho, del 2013, rinchiude i superstiti di una catastrofe climatica in un treno: i poveri vivono nei vagoni di coda, i privilegiati in quelli di testa. Il cinema può condensare una questione sociale in un’immagine e renderla immediatamente comprensibile: un ordine politico diventa architettura, un conflitto di classe diventa movimento, una paura collettiva si fa paesaggio.
Nuovo elemento
«Hunger Games» aggiunge a questa tradizione un elemento cruciale: i protagonisti sono adolescenti, chiamati a scegliere chi diventare mentre adulti e istituzioni cercano di decidere per loro. Il rapporto tra Katniss e Peeta è inseparabile dalle telecamere che li seguono; persino un gesto di affetto o di ribellione può trasformarsi in propaganda. Mentre il pubblico di Capitol City assiste ai Giochi come a uno spettacolo, quello del cinema segue una storia costruita anche su suspense, duelli e colpi di scena. Racconta, insomma, un sistema che sfrutta lo spettacolo servendosi degli strumenti dello spettacolo stesso.
C’è poi il tema delle conseguenze. Nella saga vincere non significa poter tornare alla vita di prima. I sopravvissuti portano con sé traumi e perdite; Haymitch Abernathy, mentore di Katniss e Peeta interpretato da Woody Harrelson, ne è l’esempio più evidente. Dietro il suo cinismo e la dipendenza dall’alcol si nasconde un passato che la storia originale lasciava in gran parte fuori campo. Con «L’alba sulla mietitura», tratto dal romanzo pubblicato da Collins nel 2025, quel passato diventa centrale. L’autrice ha collegato il libro alle riflessioni del filosofo David Hume sulla sottomissione dei molti al potere di pochi e al ruolo della propaganda nel controllo della narrazione collettiva.
Il prequel
Diretto da Francis Lawrence, già alla guida di quattro film della saga, «Hunger Games – L’alba sulla mietitura» è ambientato ventiquattro anni prima della vicenda di Katniss, durante la cinquantesima edizione dei Giochi. È la seconda Edizione della Memoria e Capitol City decide di raddoppiare i tributi: non più ventiquattro, ma quarantotto ragazzi destinati all’arena. Fra loro c’è il sedicenne Haymitch, interpretato dall’australiano Joseph Zada, che vorrebbe soltanto restare con la famiglia e la ragazza che ama, Lenore Dove Baird. L’incontro con gli altri concorrenti, fra cui Maysilee Donner, lo porta però verso una forma di resistenza che minaccia il controllo del regime.
Nel cast figurano Mckenna Grace, Whitney Peak, Ralph Fiennes nei panni di Snow, Elle Fanning come Effie Trinket, Jesse Plemons, il vincitore dell’Oscar Kieran Culkin, Maya Hawke e Glenn Close. Questo nuovo prequel torna così a una fase della storia di Panem in cui la ribellione di Katniss è ancora lontana, ma le condizioni che la renderanno possibile sono già presenti. Lo spettatore conosce Haymitch come un uomo sopravvissuto ai Giochi: il nuovo capitolo racconta il ragazzo che vi entrò e ciò che quella sopravvivenza gli sarebbe costata.