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È uscito il primo trailer della serie tv su Harry Potter

Arriverà su Hbo Max a Natale 2026: le prime immagini mostrano le scene da «HP e la pietra filosofale»
  • Harry Potter, le immagini dalla nuova serie tv
    Harry Potter, le immagini dalla nuova serie tv - Warner Bros
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A distanza di anni dall’ultimo film, torna in tv il mondo di Harry Potter. E dopo mesi di indiscrezioni, HBO Max ha diffuso il primo trailer ufficiale della serie tv che arriva con l’idea di raccontare l’intera saga seguendo la struttura dei sette romanzi di J.K. Rowling. Ogni stagione sarà dedicata a un libro, con tempi più dilatati rispetto ai film usciti tra il 2001 e il 2011. E così se il cinema aveva necessariamente selezionato, tagliato, compresso, la serialità promette di recuperare passaggi lasciati ai margini: personaggi secondari, linee narrative parallele, dettagli del mondo magico rimasti sullo sfondo.

Il cast: i nuovi volti

Il passaggio più delicato riguarda il cast. Sostituire interpreti diventati ormai parte dell’immaginario collettivo è un’operazione rischiosa, che la serie affronta puntando su una combinazione di volti emergenti e nomi consolidati. Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger e Alastair Stout in quello di Ron Weasley

Accanto a loro, il corpo docente di Hogwarts introduce una linea più riconoscibile: John Lithgow sarà Albus Dumbledore, Janet McTeer interpreterà Minerva McGonagall, Paapa Essiedu vestirà i panni di Severus Snape e Nick Frost sarà Rubeus Hagrid. E Warwick Davis tornerà invece nei panni del professor Filius Vitious, creando un ponte con i film. Draco Malfoy avrà il volto di Lox Pratt, con Johnny Flynn nel ruolo di Lucius. Per i Weasley, Katherine Parkinson sarà Molly, mentre Fred e George saranno interpretati da Tristan Harland e Gabriel Harland. Completano il gruppo Ruari Spooner (Percy) e Gracie Cochrane (Ginny). I Dursley saranno invece Bel Powley e Daniel Rigby.

Tra gli studenti compaiono Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavanda Brown), Elijah Oshin (Dean Thomas), Finn Stephens (Vincent Crab) e William Nash (Gregory Goyle). Bertie Carvel interpreterà Cornelius Fudge, mentre Leigh Gill sarà il folletto Unci-Unci.

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