Le foto di Matthew McConaughey e Zoe Saldaña a Montisola

Hollywood sbarca ancora sul Sebino. Dopo le riprese a Iseo, il set di «Positano» , film prodotto da Netflix e diretto dal premio Oscar Daniel Roher, si è spostato anche tra le acque e gli scorci di Montisola .

A raccontarlo sono due scatti «rubati» dall’ex sindaco di Monteisola Fiorello Turla , che immortalano due protagonisti d’eccezione: Matthew McConaughey e Zoe Saldaña , premio Oscar e moglie del bresciano Marco Perego .

L’attore americano è stato fotografato a bordo di un motoscafo Riva, mentre Saldaña è stata ripresa durante una pausa dal caldo e dalle fatiche del set, seduta su un muretto tra le stradine dell’isola. Intorno a lei, curiosi e fan a caccia di autografi e selfie.

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Le riprese del film Netflix hanno già richiamato l’attenzione di residenti e turisti, tra misure di sicurezza, centro storico blindato e la curiosità per un set internazionale che sta trasformando per qualche giorno il lago d’Iseo in una piccola Hollywood.