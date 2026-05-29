Giornale di Brescia
Abbonati
Cinema
Cultura
Cinema

Le foto di Matthew McConaughey e Zoe Saldaña a Montisola

Gli attori, protagonisti del film di Netflix «Positano» che ha come set anche il lago d’Iseo, ritratti in due scatti postati dall’ex sindaco Fiorello Turla
Matthew McConaughey e Zoe Saldaña sul lago d'Iseo - Foto Facebook Fiorello Turla
Matthew McConaughey e Zoe Saldaña sul lago d'Iseo - Foto Facebook Fiorello Turla

Hollywood sbarca ancora sul Sebino. Dopo le riprese a Iseo, il set di «Positano», film prodotto da Netflix e diretto dal premio Oscar Daniel Roher, si è spostato anche tra le acque e gli scorci di Montisola.

A raccontarlo sono due scatti «rubati» dall’ex sindaco di Monteisola Fiorello Turla, che immortalano due protagonisti d’eccezione: Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, premio Oscar e moglie del bresciano Marco Perego.

L’attore americano è stato fotografato a bordo di un motoscafo Riva, mentre Saldaña è stata ripresa durante una pausa dal caldo e dalle fatiche del set, seduta su un muretto tra le stradine dell’isola. Intorno a lei, curiosi e fan a caccia di autografi e selfie.

Le riprese del film Netflix hanno già richiamato l’attenzione di residenti e turisti, tra misure di sicurezza, centro storico blindato e la curiosità per un set internazionale che sta trasformando per qualche giorno il lago d’Iseo in una piccola Hollywood.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
PositanoMatthew McConaugheyZoe Saldañalago d'IseoMontisola

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...