Cannes, Perego fa il pieno: vince Palma d'Oro e Gran premio della giuria

Il bresciano Marco Perego fa il pieno a Cannes. Due dei quattro film presentati sulla Croisette dal produttore, nato e cresciuto sul lago di Garda, hanno infatti ottenuto la Palma d'Oro e il Gran premio della giuria: si tratta di «Fjord» di Cristian Mungiu e di «Minotaur» del regista russo Andrey Zvyagintsev.