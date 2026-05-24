Cannes, Perego fa il pieno: vince Palma d'Oro e Gran premio della giuria

Il bresciano Marco Perego fa il pieno a Cannes. Due dei quattro film presentati sulla Croisette dal produttore, nato e cresciuto sul lago di Garda, hanno infatti ottenuto la Palma d'Oro e il Gran premio della giuria: si tratta di «Fjord» di Cristian Mungiu e di «Minotaur» del regista russo Andrey Zvyagintsev.
«Per la prima volta nella storia del festival un produttore ha vinto sia la Palma d'Oro che il Gran Premio nella stessa sera – ha scritto Perego, marito dell’attrice Zoe Saldaña, sulla sua pagina Instagram –. Ma nulla di tutto questo sarebbe possibile senza il lavoro di squadra».