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Cannes, Perego fa il pieno: vince Palma d'Oro e Gran premio della giuria

Il bresciano è il produttore dei film «Fjord» e «Minotaur», che hanno trionfato sulla Crosiette: «È la prima volta che accade nella storia del festival»
Zoe Saldaña ai Critics Choice Awards con il marito bresciano Marco Perego - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Zoe Saldaña ai Critics Choice Awards con il marito bresciano Marco Perego - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il bresciano Marco Perego fa il pieno a Cannes. Due dei quattro film presentati sulla Croisette dal produttore, nato e cresciuto sul lago di Garda, hanno infatti ottenuto la Palma d'Oro e il Gran premio della giuria: si tratta di «Fjord» di Cristian Mungiu e di «Minotaur» del regista russo Andrey Zvyagintsev.

«Per la prima volta nella storia del festival un produttore ha vinto sia la Palma d'Oro che il Gran Premio nella stessa sera – ha scritto Perego, marito dell’attrice Zoe Saldaña, sulla sua pagina Instagram –. Ma nulla di tutto questo sarebbe possibile senza il lavoro di squadra».

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Marco PeregoFestival di CannesfilmPalma d'Oro

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