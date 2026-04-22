Il casting a Iseo per il film di Netflix è un successo

Giovani e meno giovani, madri con figli neonati e persone con animali a seguito, amiche che si sono accordate per presentarsi insieme e colleghi di lavoro: la partecipazione al casting per il film di Netflix «Positano» – con protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña – di cui alcune scene saranno girate sul lago d’Iseo è stata amplissima e variegatissima.

La scalinata dell’oratorio San Giovanni Bosco ha condotto i candidati fin sotto il tendone allestito nel cortile dell’oratorio e da qui dentro l’ex cinema, dove cinque persone hanno registrato i dati anagrafici, le disponibilità di chi, già esperto di riprese oppure neofita, ha voluto provare l’esperienza. E domani fino alle 18.30 (ingresso entro le 17) ci sarà il secondo round.

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Le riprese

Chi verrà selezionato riceverà una comunicazione, che giungerà sicuramente entro la fine di maggio visto che il periodo individuato per le riprese va dal 3 giugno al 12 giugno. L’allestimento del set, con circa 400 addetti ai lavori coinvolti, è previsto da lunedì 8 giugno. Le aree interessate saranno piazza Statuto, piazza Garibaldi, largo Zanardelli e il porto Gabriele Rosa a Iseo.

La zona oggetto delle registrazioni sarà blindata, ma i residenti potranno accedere regolarmente alle proprie abitazioni senza alcun pass: sarà sufficiente farlo presente agli addetti alla sicurezza, i quali agevoleranno l’accesso quando non saranno in corso le registrazioni.