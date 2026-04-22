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Il casting a Iseo per il film di Netflix è un successo

Veronica Massussi
Tante persone si sono presentate all’oratorio San Giovanni Bosco per fare la comparsa nella produzione «Positano»: domani altra selezione. Riprese dal 3 giugno
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Iseo: via ai casting di 'Positano'
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Giovani e meno giovani, madri con figli neonati e persone con animali a seguito, amiche che si sono accordate per presentarsi insieme e colleghi di lavoro: la partecipazione al casting per il film di Netflix «Positano» – con protagonisti Matthew McConaughey e Zoe Saldaña – di cui alcune scene saranno girate sul lago d’Iseo è stata amplissima e variegatissima.

La scalinata dell’oratorio San Giovanni Bosco ha condotto i candidati fin sotto il tendone allestito nel cortile dell’oratorio e da qui dentro l’ex cinema, dove cinque persone hanno registrato i dati anagrafici, le disponibilità di chi, già esperto di riprese oppure neofita, ha voluto provare l’esperienza. E domani fino alle 18.30 (ingresso entro le 17) ci sarà il secondo round.

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Iseo: via ai casting di 'Positano'

Le riprese

Chi verrà selezionato riceverà una comunicazione, che giungerà sicuramente entro la fine di maggio visto che il periodo individuato per le riprese va dal 3 giugno al 12 giugno. L’allestimento del set, con circa 400 addetti ai lavori coinvolti, è previsto da lunedì 8 giugno. Le aree interessate saranno piazza Statuto, piazza Garibaldi, largo Zanardelli e il porto Gabriele Rosa a Iseo.

La zona oggetto delle registrazioni sarà blindata, ma i residenti potranno accedere regolarmente alle proprie abitazioni senza alcun pass: sarà sufficiente farlo presente agli addetti alla sicurezza, i quali agevoleranno l’accesso quando non saranno in corso le registrazioni.

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