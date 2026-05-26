Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaCinema

Matthew McConaughey e Zoe Saldaña a Iseo per le riprese del film Netflix

Centro storico bloccato e massicce misure di sicurezza per garantire la maggior riservatezza possibile al set per la pellicola «Positano» diretta da Daniel Roher
Lucia Lazzari
Loading video...
Le riprese di «Positano» a Iseo

Centro storico bloccato a Iseo per le riprese del film d’azione «Positano», prodotto da Netflix e diretto da regista premio Oscar Daniel Roher.

Sono infatti massicce le misure di sicurezza per garantire la maggiore riservatezza possibile al set, che accoglie attori di Hollywood del calibro di Matthew McConaughey e Zoe Saldaña.

Le riprese questa mattina hanno attirato l’attenzione di turisti e residenti, che hanno cercato di intravedere quello che potevano nascosti sotto i portici o all’interno dei negozi del centro.

Le riprese sono state girate sul lungolago e nelle piazze Garibaldi e Statuto. Ma anche Largo Zanardelli, Via Porto Gabriele Rosa, via Dante Alighieri e via Mirolte sono rimaste bloccate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Matthew McConaugheyZoe SaldañaFilmPositanoHollywoodIseo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...