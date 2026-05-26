Matthew McConaughey e Zoe Saldaña a Iseo per le riprese del film Netflix

Centro storico bloccato a Iseo per le riprese del film d’azione «Positano», prodotto da Netflix e diretto da regista premio Oscar Daniel Roher.
Sono infatti massicce le misure di sicurezza per garantire la maggiore riservatezza possibile al set, che accoglie attori di Hollywood del calibro di Matthew McConaughey e Zoe Saldaña.
Le riprese questa mattina hanno attirato l’attenzione di turisti e residenti, che hanno cercato di intravedere quello che potevano nascosti sotto i portici o all’interno dei negozi del centro.
Le riprese sono state girate sul lungolago e nelle piazze Garibaldi e Statuto. Ma anche Largo Zanardelli, Via Porto Gabriele Rosa, via Dante Alighieri e via Mirolte sono rimaste bloccate.