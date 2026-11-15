Zampaglione: «Delle ossessioni nella mia musica ho fatto un film horror»

L’horror si prende la scena alla prima edizione del Capriolo Film Fest, la manifestazione che nel weekend ha portato in Franciacorta proiezioni, incontri e approfondimenti dedicati alla settima arte. Organizzato dall’associazione Cine Minds e da ScreenWorld, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Capriolo e con il sostegno di Bcc Basso Sebino, il festival si è diviso tra l’Auditorium Bcc e la Multisala Gemini, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al cinema e ai suoi protagonisti. Tra gli ospiti più attesi c’era Federico Zampaglione, cantautore e frontman dei Tiromancino che da quasi vent’anni affianca alla musica una seconda carriera dietro la macchina da presa, soprattutto nel genere horror.
Il regista è stato protagonista della serata di sabato 14 novembre, con un incontro seguito dalla proiezione di «The Nameless Ballad», il suo sesto lungometraggio, nelle sale italiane dal 5 novembre. Scritto insieme a Barbara Baraldi, il film racconta la storia di Sam Gallo (Jamie Ward), giovane musicista in crisi creativa che si rifugia in una villa isolata per ritrovare l’ispirazione. Qui scopre un vecchio pianoforte e gli spartiti di una donna del passato, dando inizio a una serie di inquietanti eventi soprannaturali. Un racconto che intreccia musica, ossessioni e paura, temi che Zampaglione conosce da vicino.
Da dove nasce l’idea per questo nuovo film?
Nasce da tanti anni vissuti nella musica, da tutte le tensioni, le ossessioni, le aspettative, le ombre e i momenti difficili. A un certo punto mi sono chiesto come raccontare tutto questo. Inizialmente avevo pensato a un libro, poi ho capito che forse un horror era la cosa migliore, perché potevo spingere sulle inquietudini fino in fondo.
Da vent’anni affianca il cinema alla musica. Come va questa seconda carriera?
Io vado di pancia. Sia nei dischi che nel cinema ho sempre fatto quello che amavo, anche rischiando. Passare dalla musica dei Tiromancino al cinema horror non ha una logica studiata o strategica, anzi all’inizio non veniva tanto accettato. Però la vita è una e bisogna fare quello che si sente. A volte le strategie ti chiudono tante porte, perché sono mirate alla convenienza. Ma la convenienza non è sempre arte, anzi non lo è quasi mai.
Nel film la musica ha un carattere oscuro.
La musica è oscura, tutti i meccanismi che ci sono dietro sono molto oscuri. Il problema non è tanto chi la gestisce, quelli sono commercianti e fanno il loro lavoro. Il problema è chi fa musica e deve scegliere se seguire se stesso o il pubblico. Io quando lavoro evito di pensare al pubblico. Faccio le cose per me, devono rendere felice me. Se poi incontrano il gusto del pubblico è una grandissima soddisfazione, ma non voglio che il pensiero del risultato modifichi le mie idee.
Come vede la situazione del cinema horror in Italia?
La colpa è tutta delle istituzioni, perché non ci puntano. Lo considerano un genere di serie B e hanno deciso che non meriti sovvenzioni. Eppure l’Italia ha tanti titoli che sono passati alla storia dell’horror. Evidentemente queste persone si girano dall’altra parte, fanno finta di non vederlo.
Tra vent’anni si immagina ancora diviso tra musica e cinema?
Ormai non penso più né al futuro né al passato, perché è inutile. Il passato è andato, il futuro è imprevedibile. Mi concentro su quello che ho davanti agli occhi e basta. Spero soltanto, se ci sarò, di essere tranquillo e contento.