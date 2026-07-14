Da Sirmione a Salò, caccia al set per «Delitto sul lago di Garda»

«Castello Fiore si ergeva in cima a un lieve pendio: un breve sentiero saliva dal molo fino ai cancelli. Ma una volta entrati bisognava inerpicarsi ancora su per una rapida scalinata di vecchi gradini per raggiungere la terrazza (..). La vista era mozzafiato. A poco meno di due chilometri di distanza, sulla riva più vicina, Stephen scorgeva tetti di tegole color terracotta ed edifici dai toni pastello. Dietro di loro le montagne si protendevano verso il cielo e l’acqua... A guardarlo in quel momento il Garda sembrava estendersi all’infinito, con il suo blu luminosissimo, fino al punto in cui sull’orizzonte l’acqua e il cielo si confondevano».
Che danesi e tedeschi fossero grandi fan del nostro Garda non era certo un mistero, ma che di un mystery di britannica fattura divenisse altero co-protagonista non era affatto scontato. E invece Tom Hindle, giallista originario di Leeds ma traslocato nell’Oxfordshire con moglie e astutissime (a suo dire) tartarughe al seguito, ha scelto il nostro lago per il suo ennesimo bestseller.
Coi suoi precedenti romanzi, fra cui i più celebri «Delitto per gioco» e «Morte nell’artico», ha infatti venduto ben 500mila copie nel Regno Unito e il suo «Murder on Lake Garda», pubblicato da Penguin nel 2024, è stato tradotto da Raffaella Patriarca per Bompiani ed è uscito in Italia lo scorso giugno con l’inevitabile titolo «Delitto sul lago di Garda».
Lo scatto fatale
«Ero in vacanza con mia moglie - ha raccontato lo scrittore - e stavamo visitando un castello sul Garda. Una fortezza meravigliosa in un incantevole paesino di nome Malcesine, proprio sulle rive del lago. Lì abbiamo assistito a un matrimonio: uno spettacolo a dir poco straordinario. C’era il fascino dell’evento, la cornice mozzafiato delle montagne e del lago, e poi l’architettura del castello. Ricordo vividamente quel momento: guardavo la scena e pensavo che, se qualcuno fosse stato assassinato proprio lì, sarebbe stato l’inizio perfetto per un giallo. Ho persino scattato una foto con il telefono e l’immagine ha catturato tutto: la cerimonia, il lago sullo sfondo, le mura del castello».
Qualche giorno dopo, rientrato nel Regno Unito, Hindle ha inoltrato quella foto al suo agente e al suo editore scrivendo: «Idea per un romanzo. Sei a questo matrimonio e qualcuno viene ucciso. Questo è il primo capitolo». E così è stato.
Un’idea folgorante, che ha spinto addirittura Hindle ad abbandonare il romanzo a cui stava lavorando in quel momento per dedicarsi anima e corpo al delitto sul Garda, che ruota intorno a un omicidio consumato alla vigilia della cerimonia nuziale fra una notissima e controversa influencer italiana e il rampollo di una famiglia britannica ingabolata con l’alta finanza.
La miniserie Disney+
A fare notizia però non sono state ovviamente le pagine stampate, nonostante l’ingegnoso crime sia una piacevolissima lettura e l’intreccio di Hindle abbastanza complicato da garantire un finale non telefonato, quanto piuttosto il fatto che il libro sia stato opzionato da Hulu per Disney+ con l’obiettivo di trasformarlo in una miniserie prodotta da The Apartment, società del gruppo Freemantle che ha prodotto, fra le altre cose, «The Challangers» di Guadagnino.
Sulla produzione le bocche sono cucitissime, ma i rumors sono rimbalzati fra le sponde bresciane e veronesi, anche perché il progetto si annuncia imponente, articolato in sei episodi diretti dalla regista Laura Bispuri, già al timone dell’ultima stagione de «L’amica geniale» e scritta da Alessandro Fabbri (Head Writer), Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella.
Il casting e il set
Rispetto ai tempi, Disney+ ha concesso il «greenlight» ufficiale al progetto a inizio della scorsa primavera e proprio nelle scorse ore su numerosi siti specializzati sono comparsi annunci di «ricerca comparse e figurazioni speciali» per la serie «Delitto sul lago di Garda». La descrizione del progetto fornisce altresì dettagli sulle riprese, che si protrarranno da fine settembre al 15 novembre, tanto che viene richiesto alle future comparse, esclusivamente maggiorenni, di essere disponibili per tutto il periodo. Non solo. Il casting specifica come location la sponda bresciana del Garda.
Avvolti nel mistero resta il cast principale, che non è escluso includa qualche volto noto a livello internazionale, come già accaduto con Blake Lively a Capri. In ogni caso per il Garda, da qualsiasi sponda lo si guardi, si prospetta un ritorno d’immagine senza precedenti. Certo, in passato grandi produzioni internazionali avevano già scelto il lago per adrenalinici inseguimenti, come accadde a James Bond in «Quantum of Solace», ma pure in numerosi spot ambientati lungo la strada della Forra, ma questa serie metterà il Garda al centro del titolo e della narrazione per tutti e sei gli episodi.
A partire da Castello Fiore, per cui la scelta più probabile di set potrebbe ricadere sul Castello Scaligero di Sirmione, quello di Malcesine o l’Isola del Garda, spettacolare location di matrimoni che, guarda caso, è raggiungibile esclusivamente via lago attraverso imbarcazioni private. E se volessimo pedissequamente attenerci alle descrizioni di Tom Hinde, che riferisce una navigazione di 15 minuti per raggiungere l’isola dai porti a riva, potremmo immaginare Gardone Rivera o Salò come location perfette per le riprese di terraferma.