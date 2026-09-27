Bruno Bozzetto a Palazzolo per la Microeditoria del Fumetto

A Palazzolo il fumetto indipendente ha un nuovo appuntamento fisso, e quest’anno ospita un nome che è storia vivente dell’animazione italiana.
Domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 19, Villa Damioli (Fondazione Cicogna Rampana, via Garibaldi 24) si trasforma nella capitale del fumetto d’autore con la seconda edizione palazzolese (nona in tutto) della Microeditoria del Fumetto: ingresso libero, oltre 40 espositori tra editori indipendenti, collettivi e disegnatori, mostre, talk e tanta buona editoria da scoprire con le mani prima ancora che con gli occhi.
La notizia che farà correre gli appassionati da tutta la provincia è imperdibile: alle 15.30 sale sul palco Bruno Bozzetto. Classe 1938, milanese, Bozzetto è considerato il padre dell’animazione italiana moderna: creatore del Signor Rossi, autore di capolavori senza tempo come «West and Soda» e «Allegro non troppo», vincitore di Nastri d’Argento e David di Donatello, con una candidatura all’Oscar in carriera. Un maestro assoluto, che a Palazzolo presenterà insieme a Gregory Panaccione - fumettista, premio Fnac e tre candidature Eisner - il loro nuovo graphic novel «Io Tarzan e Tugèin» (Renoir Comics). Un’occasione unica per conoscere da vicino chi ha reso indimenticabile l’animazione del nostro Paese.
Il resto del programma è ricchissimo.
Alle 11 «Palazzolo immaginata» racconta la città reinterpretata dai poster di Marco Quadri, illustratore bolognese pubblicato da New Yorker ed Esquire, e Davide Bart Salvemini, autore dallo stile punk-psichedelico, che ha pubblicato con Eris Edizioni e ha lavorato con Mondadori, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore.
Alle 16.30 il croato Igor Hofbauer, maestro dell’estetica underground balcanica, dialoga con l’illustratrice bresciana Marta Goglio e il collettivo Magagne Libri Serigrafici.
Alle 17.30 chiude Antonio Serra, storico co-creatore di Nathan Never per Bonelli, insieme a Hurricane Ivan (Mad Magazine, Frigidaire, Il Male, Linus), direttore della rivista «apek».
In mostra in anteprima anche le tavole di «Urar» di Luca Genovese (in uscita il 14 ottobre) e le sorprendenti sculture in filo di ferro dell’artista giapponese Mitsuyasu Hatakeda.
«Portare a Palazzolo un maestro come Bruno Bozzetto, insieme a tante voci dell’illustrazione indipendente, significa regalare alla nostra comunità un’occasione culturale di valore straordinario - ha dichiarato l’Assessora alla Progettazione Culturale Marina Bertoli -. Grazie a MalEdizioni per aver organizzato con noi l’evento, nonché ai partner per il sostegno e la collaborazione: la Rassegna della Microeditoria, Audaci, Scuola Comics Brescia, Fondazione Cicogna Rampana, Base Palazzolo e il Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano. Vi aspettiamo a Palazzolo!».