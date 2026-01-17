Musei, 2025 da record: oltre 332mila visitatori e Natale da tutto esaurito

«Le abbiamo viste tutti le persone percorrere via Musei nel periodo natalizio e, infatti, i numeri dei musei sono positivi e in crescita. Quel che mi interessa di più, però, non sono tanto le cifre quanto quello che riusciamo a declinare rispetto alla politica culturale come valorizzazione del patrimonio, fruizione del percorso e strumenti di crescita per le nuove generazioni»: sono le parole che la sindaca Laura Castelletti ha scelto per introdurre la conferenza stampa sul bilancio dei musei di ieri durante la quale sono stati comunicati i dati del periodo delle feste natalizie e dell’intero anno. Ad affiancarla la presidente della Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazoli, e il direttore Stefano Karadjov.

I risultati

Il 2025 si è chiuso con un bilancio positivo: 287.514 ingressi totali ai musei, 44.676 visitatori alle mostre con bigliettazione dedicata (più di 332mila visite totali) e un +3,6% per gli utenti unici.

«La principale novità dell’anno - ha detto Karadjov - è stata l’introduzione del biglietto integrato per poter visitare tutti i musei della città con un unico tagliando. Era un salto nel buio, ma questa novità ha consentito la crescita delle visite nei musei più periferici rispetto a via Musei».

Alla Pinacoteca Tosio Martinengo si sono contati 32.635 ingressi a fronte di 26.812 del 2024 (incremento del 21,7%); per il Museo del Risorgimento, invece, 71.268 ingressi che, così, ha superato il dato dell’anno della Capitale della cultura. Le festività natalizie hanno confermato la tendenza con 39.206 presenze, 17.246 delle quali di bresciani, della città e della provincia, segnando un +56% rispetto al 2024.

«Il 15% delle visite dai residenti - ha aggiunto il direttore - è un dato che nessun altro museo civico riesce a vantare».

Bene anche il Castello che registra - c’è un contatore sopra il portale d’ingresso principale - 807.722 ingressi (+6,3% sul 2024) anche grazie a iniziative come «We love castello» (75mila presenze nell’area ristoro) o «Mysteria light» (20mila partecipanti).

Grande rilevanza hanno avuto anche le attività educative, con oltre 3mila classi accolte nei musei, e il cinema Nuovo Eden che sfiora gli 82mila spettatori (+8,9%), di questi quasi 18mila sono del cinema all’aperto (14.478 nel 2024).

Novità

Francesca Bazoli ha voluto porre l’accento su due eventi ospitati a Santa Giulia nel 2025 che, «al di là dell’attività tradizionale, sono significativi per la fondazione: l’assemblea Icom e l’incontro Italia - India organizzato con il Ministero degli Esteri. È significativo - ha spiegato - che persone che si occupano dei sistemi museali abbiano scelto Brescia per riunirsi a ragionare sull’impatto sociale che generano i musei e, per quanto riguarda il vertice internazionale, oltre alla meraviglia che ci hanno espresso gli ospiti indiani, indica una nuova fruizione dei musei come spazio della città».

Tra le novità emerse in conferenza stampa c’è stato l’annuncio della proroga fino a marzo della mostra allestita in Pinacoteca, «Pieter Paul Rubens. Ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo», e la conferma che sindaca e Fondazione incontreranno David Chipperfield al quale è stato affidato il progetto per la nuova fruizione del teatro romano.