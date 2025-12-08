Giornale di Brescia
Brescia, centro gremito per l’Immacolata: i musei gratuiti fanno il pienone

Paola Gregorio
Vie dello shopping affollate. Tra le mete più gradite il Parco Archeologico e Santa Giulia
    Il centro di Brescia gremito per l'Immacolata - Foto Gabriele Ortogni-Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Vie gremite, luci, borse con i primi regali di Natale (o gli ultimi della giornata più amata dai bambini), tanti curiosi al mercatino di Natale in piazza Vittoria e molti turisti. L’Immacolata ha portato in centro storico tantissime persone. Come non si vedeva da tempo. Tra i tanti c’erano anche i bresciani che hanno approfittato della gratuità dei musei dedicata ai residenti a Brescia e provincia; un’iniziativa della Loggia e di Fondazione Brescia Musei che continuerà per tutte le feste e fino al 6 gennaio.

I bresciani

«Vorrei vedere il Capitolium e poi la Pinacoteca – ci racconta una signora in visita al Parco archeologico di Brescia romana per il Capitolium e il Santuario di età repubblicana –. Abito in città e a Santa Giulia sono già stata in passato, ma oggi ci andrò per vedere la mostra degli artisti provenienti da zone di conflitto, come i palestinesi».

Un ragazzo arriva in via Musei con tutta la famiglia: «Non abbiamo ancora deciso con precisione il percorso, ma so che a Santa Giulia c’è anche la mostra dedicata a Crepax e mi piacerebbe vederla», dice.

Già in tarda mattinata su via Musei bresciani e turisti si muovevano veloci per immergersi nella storia e nella cultura. Anche la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo del Risorgimento e il Museo delle Armi Luigi Marzoli, in Castello, sono (e saranno) accessibili senza limitazioni. E i bresciani, appunto, hanno gradito.

«Visiterò il Capitolium e probabilmente Santa Giulia. I musei gratuiti sono una bella idea per allargare l’utenza e dare la possibilità a tutti di visitarli», dice un signore che era in compagnia della moglie.

Santa Giulia è stata tra le mete più gettonate e all’ingresso non sono mai mancate le persone in attesa di partecipare ad una visita. «È sicuramente un’iniziativa molto bella – osserva una signora –. Sarei comunque venuta per visitare la mostra sugli artisti palestinesi, ma la gratuità è certamente un modo per incentivare le persone».

Da fuori provincia

Nella festività dell’Immacolata tanti anche i turisti di altre città che hanno scelto Brescia per trascorrere qualche ora di relax. «Siamo di Torino e anche nella nostra città spesso si aprono i musei gratuitamente la prima domenica del mese, per cui promuoviamo sicuramente l’iniziativa. Contribuisce a portare gente nei musei», commenta una coppia di Torino. «Brescia è davvero bellissima» sottolinea un’altra turista diretta in Pinacoteca.

Loading video...
Musei gratuiti da oggi per i bresciani

Nel tragitto incontriamo anche una coppia da Verona, la loro prima tappa è stata piazza del Foro: «Verona è ormai assediata dai turisti – sottolineano –. Brescia è vicina, molto bella e più tranquilla».

Visite

La Pinacoteca Tosio Martinengo, le mostre temporanee e Santa Giulia con le sue mostre saranno eccezionalmente aperte il pomeriggio di Natale, dalle 16 alle 20. Tutti i musei civici, inoltre, saranno visitabili anche il 5 gennaio, dalle 10 alle 18.

