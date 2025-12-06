Giornale di Brescia
Musei civici gratis per i residenti dall’8 dicembre al 6 gennaio

L’iniziativa promossa dal Comune di Brescia è rivolta anche a chi vive in provincia: la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo Santa Giulia aperti anche a Natale
Visitatori davanti al Capitolium
Visitatori davanti al Capitolium
Musei civici gratuiti per i residenti a Brescia e provincia dall’8 dicembre al 6 gennaio. Questa l’iniziativa promossa dal Comune di Brescia: il Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo del Risorgimento «Leonessa d’Italia» e il Museo delle Armi «Luigi Marzoli» saranno accessibili senza limitazioni, offrendo la possibilità di visitarli ogni volta che lo si desideri.

Come da tradizione, la Pinacoteca Tosio Martinengo, con le mostre che arricchiscono il percorso espositivo, e le esposizioni allestite al Museo di Santa Giulia saranno eccezionalmente aperti il pomeriggio di Natale, dalle 16 alle 20.

Tutte le sedi, inoltre, saranno straordinariamente aperte anche nelle giornate di lunedì 8 dicembre e lunedì 5 gennaio 2026, dalle 10 alle 18.

