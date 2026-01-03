Cinema Nuovo Eden, il 2025 è l’anno record: più di 80mila spettatori

Oltre 80.000 spettatori in dodici mesi. Per il cinema Nuovo Eden il 2025 è l’anno del risultato migliore di sempre, in netta controtendenza rispetto a un panorama nazionale sostanzialmente stabile. La sala d’essai di via Nino Bixio, gestita da Fondazione Brescia Musei per conto del Comune, chiude l’anno con 81.751 biglietti venduti, superando non solo il 2024 (+8,9%), ma anche il 2019, considerato l’ultimo anno d’oro del cinema prima della pandemia (+46,5%).

Il risultato, dicono gli organizzatori, nasce da un’attività continua: due sale aperte sette giorni su sette, circa 35 proiezioni a settimana, una programmazione pensata per pubblici diversi e un’identità culturale chiara.

Cinema tutto l’anno e progetti

Nel conteggio complessivo rientra anche L’Eden d’estate, l’arena cinematografica ospitata nel Parco delle sculture del Museo di Santa Giulia. Tra giugno e settembre 2025 ha accolto 17.776 spettatrici e spettatori, in crescita rispetto all’anno precedente. Un tassello decisivo per garantire cinema di qualità 365 giorni all’anno e per intercettare un pubblico più ampio, anche occasionale, che trova nel contesto estivo un primo accesso alla sala.

L'Eden d'estate

Il dialogo tra stagioni, spazi e linguaggi è uno degli elementi chiave del progetto. La programmazione alterna novità d’autore, titoli premiati nei festival internazionali e classici restaurati, costruendo un ponte costante tra memoria e contemporaneità. Una scelta che il pubblico ha premiato anche nel 2025, come dimostra la classifica dei film più visti, con titoli come No Other Land, Anora, Vermiglio e Flow.

Il successo del Nuovo Eden non si misura solo nei numeri, ma nella capacità di creare una comunità di spettatrici e spettatori. Le retrospettive dedicate a registi come Werner Herzog, Shinya Tsukamoto, Lars von Trier e Akira Kurosawa hanno rafforzato il legame con il pubblico più cinefilo, mentre rassegne, incontri e presentazioni hanno ampliato l’offerta oltre la semplice visione in sala.

Nel 2025 si sono svolti circa 20 incontri con critiche e critici, autrici e autori, affiancati da cineconcerti, rassegne tematiche e percorsi di approfondimento. E un altro dato rilevante riguarda il lavoro con le scuole. Nel corso del 2025 il Nuovo Eden ha realizzato 90 proiezioni dedicate, coinvolgendo 8.652 studenti di ogni ordine e grado, provenienti dalla città e dalla provincia.