«Nel 2026 racconteremo la Vittoria Alata. Il 2025? In crescita»

Intervista a Francesca Bazoli: la presidente di Fondazione Brescia Musei analizza la Relazione di missione 2024 e anticipa progetti, visione strategica e le mostre dei prossimi anni

5 ' di lettura

La presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazoli © www.giornaledibrescia.it

La matematica non è un’opinione, ma in qualche caso uno più uno può dare come somma tre. Questo vale soprattutto se lo sguardo sui numeri si allarga ad una visione strategica che da quei numeri prende il via. Ne è convinta Francesca Bazoli, presidente di Fondazione Brescia Musei, alla quale abbiamo chiesto di commentare i dati sciorinati nelle oltre 200 pagine della Relazione di missione della Fondazione, relativa all’attività del 2024, pubblicata nei giorni scorsi assieme al Rapporto Aaster. Pr