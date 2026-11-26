Quale ruolo può avere oggi la cultura cattolica di fronte alle sfide della politica, della tecnologia e di una società sempre più divisa? È il tema al centro dell’incontro in programma venerdì 27 novembre alle 18 al Centro Paolo VI, in via Gezio Calini 30, in città, promosso dalla Fondazione San Benedetto. L’occasione è la presentazione del libro «Esiste un pensiero cattolico? Unità e distinzione» (Jaca Book) del filosofo Massimo Borghesi. Con lui dialogheranno Ilario Bertoletti, docente dell’Università Cattolica, e don Giulio Maspero, professore di Teologia dogmatica alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Introdurrà Graziano Tarantini, presidente della Fondazione San Benedetto, mentre le conclusioni saranno affidate al vescovo Pierantonio Tremolada. In vista dell’appuntamento abbiamo rivolto all’autore alcune domande sul rapporto tra fede e potere, sull’intelligenza artificiale e sul confronto con Emanuele Severino.
Professor Borghesi, il titolo del suo libro è una provocazione: «Esiste un pensiero cattolico?». Perché oggi la cultura cattolica sembra aver perso la capacità di incidere nel dibattito pubblico?
«Questa capacità, come lei dice, è andata perduta da tempo. Non riguarda solo il pensiero cattolico. Riguarda la riflessione in generale. Noi non disponiamo più di pensatori, di intellettuali in grado di illuminare e di decifrare criticamente il momento storico. Nel campo cattolico la feconda stagione conciliare si è esaurita da tempo. Non disponiamo più di filosofi o di teologi del livello di Blondel, Maritain, Marcel, de Lubac, Rahner, von Balthasar, Ratzinger. Allo stesso modo avvertiamo la carenza di poeti, letterati, artisti. L’era della globalizzazione, seguente alla caduta del muro di Berlino, ha coinciso con un grande vuoto ideale e spirituale. Un vuoto che ha segnato lo stesso pensiero cattolico il quale, dopo il congedo dalla neoscolastica, appare dominato da un eclettismo, da una mancanza di forma e di originalità».
Lei mette in guardia da due rischi: un cattolicesimo chiuso nella propria identità e uno che si adegua al mondo. Quale dei due è oggi più pericoloso?
«Rappresentano ambedue pericoli da evitare. Il secondo, l’adeguamento mondano, è il rovesciamento di una chiusura identitaria. Chi vive chiuso in una fortezza desidera, prima o poi, uscire e mescolarsi con la folla. Oggi, comunque, dopo una lunga parentesi in cui il pensiero cattolico ha battezzato il mondo, prima il marxismo, negli anni ’70, poi il capitalismo, negli anni ‘90, assistiamo ad un ritorno di un identitarismo polemico e conflittuale. Dopo l’11 settembre 2001, l’ecumenismo del mondo post-’89 cede il posto al ritorno delle teologie politiche, alla mescolanza tra la fede e la spada, al richiamo al Dio degli eserciti. I venti di guerra assumono colore religioso, manicheo. È il clima di oggi. Un clima che avvolge anche molti cattolici i quali non disponendo di una coscienza intellettuale adeguata non distinguono, come dovrebbero, la fede dalle ideologie. Così i leader che uniscono la croce con le battaglie per i valori divengono i salvatori dei popoli. Una conclusione che palesa il vuoto di un pensiero cattolico».
Da Putin e dal patriarca Kirill alla destra religiosa americana, Dio torna a essere invocato per giustificare il potere. È un risveglio religioso o una manipolazione della fede?
«No, non è un risveglio religioso. Risveglio religioso è quello espresso dalle migliaia di giovani che hanno accompagnato il recente viaggio a Parigi di papa Leone XIV. Un risveglio imprevisto, inedito per la stessa sociologia dei processi culturali, vivo e spontaneo. Nel caso della Russia di Putin o dell’America di Trump siamo di fronte a teologie politiche, cioè ad una commistione tra fede e potere nella quale la fede viene strumentalizzata per scaldare i cuori ed aumentare il consenso dei capi. Qui l’enfasi religiosa non è spontanea, è pilotata, provocata, suscitata mediante la propaganda. Il suo pathos è dettato dal nemico. Non c’è teologia politica se non ci sono avversari. Al contrario un autentico risveglio religioso sorge da un positivo, non ha bisogno di nemici per nascere».
Nel suo libro richiama il pensiero di papa Francesco e di Leone XIV. Quali aspetti accomunano i due pontefici e quali diverse sensibilità esprimono?
«La diversità riguardava, innanzitutto, lo stile. Più sobrio quello di Benedetto, più spontaneo e popolare quello di Francesco. In secondo luogo le esperienze diverse, quella della Germania secolarizzata di Ratzinger e quella dell’America Latina di Bergoglio, segnavano approcci distinti nella relazione tra l’annuncio cristiano e la società odierna. Al di là delle differenze sussistevano, però, fondamentali punti di contatto. La lezione conciliare, innanzitutto, fortemente presente in ambedue i papi. Ciò significava una concezione missionaria della fede centrata sulla Misericordia di Dio e non sul conflitto. Dal punto di vista intellettuale molti autori erano loro comuni: de Lubac, von Balthasar. Uno in particolare: Romano Guardini. Nel mio volume questi autori rappresentano il punto da cui ripartire per una riflessione cattolica aggiornata all’ora presente».
L’intelligenza artificiale sta cambiando il nostro rapporto con la realtà. Che cosa può dire il pensiero cristiano di fronte a una tecnica che sembra sfuggire al controllo dell’uomo?
«Se leggiamo “Magnifica Humanitas” vediamo come il contributo del pensiero cristiano sia fondamentale. Il sottotitolo dell’enciclica è: “Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”. “Magnifica Humanitas” è un manifesto personalista, in difesa della persona minacciata dai progressi della tecnica. La crisi del pensiero oggi dipende dal primato del modello tecnocratico che, a partire dagli anni ’90, si è imposto a livello mondiale. Le conseguenze di questo modello erano già state analizzate da Romano Guardini in un suo saggio del 1951 titolato «Il potere». Questa prospettiva era stata assunta da papa Francesco in “Laudato si’” e in “Fratelli tutti”. Essa torna ora nell’enciclica di Leone XIV. Per Guardini il problema concerneva il potere dell’uomo sul proprio potere. L’uomo del dopo Hiroshima, affascinato dal nichilismo distruttivo e prometeico, era in grado di gestire l’immane potere che aveva a disposizione? È il problema di oggi dilatato dall’espandersi dell’IA».
Nel 2012 lei si confrontò con Emanuele Severino sulle pagine del Giornale di Brescia, discutendo di verità, libertà e vita concreta. Che cosa resta aperto di quel confronto?
«Lo scambio di allora, ospitato dal Giornale di Brescia fu molto interessante. Severino ha poi ripreso una sintesi dei suoi articoli nel volume «La potenza dell’errare». Da parte mia ho ripubblicato gli articoli di allora nel volume appena edito. L’interesse del dibattito stava nell’interrogativo che io ponevo a Severino a partire dalla sua intervista a Sara Bignotti «Educare al pensiero» edita da La Scuola di Brescia. La domanda riguardava lo sdoppiamento a cui lo costringeva la sua filosofia: quello tra il pensatore concentrato sugli Eterni, sul vincolo della necessità che regola il Tutto, e la vita quotidiana dell’uomo Severino, con i suoi affetti, i suoi dolori, le sue simpatie. A rigore la dimensione dell’uomo comune non doveva avere cittadinanza agli occhi del filosofo della necessità. Però non era così. La vita, quella reale, continuava a rivendicare i suoi diritti e nemmeno Severino riusciva a farne a meno».
Lei rivendica il realismo cristiano, l’attenzione alla concretezza della vita contro le astrazioni. In un mondo dominato dagli schermi e dal virtuale, stiamo perdendo il senso della realtà?
«Questo è il dramma di oggi. Il dramma dei giovani, innanzitutto, immersi nel mondo virtuale sin dalla più tenera età. Dramma di tutti. Non abbiamo più la percezione della realtà. Anche la guerra diviene un videogame. Tutto è videogame, gioco tra avversari. Dal punto di vista culturale ciò significa predominio dell’idealismo sul realismo. Il tema riguarda da vicino anche il pensiero cattolico, come dimostro nel volume. L’influenza delle correnti idealistiche, che tendono a ridurre o a dissolvere la concretezza “empirica” su cui si fonda la fede cristiana, è infatti dominante. Un capitolo fondamentale del mio testo è dedicato alla Resurrezione. “Cristo è realmente risorto?”. Risorto “corporalmente”, intendo. La domanda è al centro del pensiero cattolico».
Il sottotitolo del libro è «Unità e distinzione». Come si può ritrovare un pensiero capace di unire senza cancellare le differenze?
«Il sottotitolo riprende e aggiorna quello di un noto volume di Jacques Maritain: “Distinguere per unire”. Oggi occorre, per un verso unire quanto il tempo ha diviso. Per esempio, teologia e pastorale, dottrina sociale ed economia. Per un altro verso occorre, però, distinguere. Dopo che la neoscolastica aveva separato naturale e soprannaturale, fino a concepire una natura "pura" totalmente autonoma rispetto alla Rivelazione, la reazione ad essa ha portato ad un soprannaturalismo in cui natura e grazia risultato così mescolate da non distinguersi più. Così siamo passati dal comunismo “cristiano” al capitalismo “cattolico”, dal liberalismo al populismo fideisticamente intesi. Occorre distinguere, non contrapporre, religione e politica, cristianesimo e religioni, natura e grazia. Un modello intellettuale fecondo, come suggerisco nel volume, è qui dato dal paradigma della polarità di Romano Guardini e di Erich Przywara. Un modello che si fonda sull’analogia. Il pensiero cattolico è polare e analogico. Si distingue dalle logiche di identità e di contraddizione che dominano oggi sovrane. Il suo contributo è quello della pace, dell’unità nella diversità. Un contributo utile anche alla Chiesa, al papa non più lasciato solo nella opposizione alla barbarie che, in questo momento, dilaga senza freni».