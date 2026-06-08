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Arturo Pérez-Reverte presenta a Milano il suo ultimo romanzo

Si intitola «L’isola della donna addormentata» il nuovo romanzo dell’autore di Cartagena, edito in Italia da Settecolori. Il 9 giugno a Milano la presentazione con l’autore aperta al pubblico.
Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte
Lo scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte

Gli appassionati di Arturo Pérez-Reverte, scrittore di lingua spagnola tra i più letti al mondo con oltre 27 milioni di libri venduti, avranno l’opportunità di incontrare l’autore in occasione della anteprima per il pubblico dell’edizione italiana del suo ultimo romanzo, «L’isola della donna addormentata», edito da Settecolori, in libreria dal 3 giugno scorso.

Pérez-Reverte sarà a Milano domani sera, martedì 9 giugno, alle 18.30, nell’ambito dell’«Estate nei Chiostri» promosso dall’associazione Umanitaria (Chiostro dei Glicini, via San Barnaba 48, a Milano: ingresso gratuito, con prenotazione tramite Eventbrite). 

La trama

Pérez-Reverte sarà intervistato dal giornalista Luca Crovi, in compagnia di Alberto Jannuzzelli e Manuel Grillo (Settecolori), alla scoperta dell’avvincente trama dell’ultimo lavoro letterario: la vicenda è quella di una missione «corsara» che nel 1937, nel bel mezzo della Guerra civile, viene affidata ad un equipaggio arruolato nei porti di mezzo Mediterraneo dai nazionalisti di Franco. Facendo base su un’isola (immaginaria) delle Cicladi, devono intercettare e affondare con una torpediniera «ombra» nel cuore dell’Egeo i cargo russi e repubblicani che dall’Unione Sovietica attraverso il Bosforo conducono armi e aiuti alla fazione avversa.

La presenza sull’isola di una splendida donna, ferita dalla vita e disillusa, una sorta di Elena costretta da un moderno Menelao all’inedia, innesca pericolosi intrecci sentimentali con il comandante della missione, un eroe silenzioso che si trova suo malgrado in un conflitto molto più grande di lui, sul cui sfondo spie tra Mosca e Istanbul muovono con oscure manovre pezzi sulla scacchiera di un’Europa che prefigura la Seconda guerra mondiale. Protagonista, in questa nuova storia di amore, guerra e avventura, il Mediterraneo, culla omerica di un’umanità messa a nudo dalle crudezze belliche.

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