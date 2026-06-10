«The floating piers, una delle esperienze artistiche più forti della mia vita»

A dieci anni dall’installazione di Christo e Jeanne-Claude sul lago d’Iseo, Umberta Gnutti Beretta racconta come fu viverla in prima persona: fu anche grazie alla famiglia Beretta se l’artista realizzò l’opera monstre che portò un milione e seicentomila persone sul Sebino