«Anche se i libri non hanno un’anima nel senso tradizionale del termine, si sentono a loro agio se chi li ospita si dimostra premuroso nei loro confronti», scrive Alfredo Bonomi. Ed in fondo, dev’essere questa convinzione che lo ha spinto all’impresa visionaria che anima il Museo stampatori «da Sabbio». Impresa che avvince e che ha in Bonomi il fulcro originario. Il museo non è ancora aperto, eppure è vivissimo, carico tanto di iniziative quanto di aspettative. Cantiere di idee attivo da un quarto di secolo: sogni e progettualità. «E ora siamo al dunque», spiega Michela Valotti, docente all’Università Cattolica con una formazione al Crea, il Centro di ricerca per l’educazione attraverso l’arte. «Siamo ad un momento di svolta», aggiunge.
L’appuntamento
Il giro di boa lo si potrebbe segnare sabato prossimo, 21 novembre, con la presentazione, alle 10.30 in municipio a Sabbio Chiese, di due volumi editi dalla Grafo: «Fare insieme un museo», appunti metodologici scritti da Michela Valotti, e il secondo quaderno (in verità il terzo perché la serie è iniziata con un numero zero) curato da Marco Giuseppe Palladino, che continua ad illustrare il patrimonio librario del Fondo Alfredo e Daniela Bonomi. Con gli autori interverranno Giovanmaria Flocchini, Giovanbattista Guerra, Maria Grazia Diani, l’assessore alla cultura Laura Cerqui ed il sindaco Onorio Luscia.
Proprio il sindaco, nell’introduzione al quaderno, rende giustizia ad Alfredo Bonomi, riconoscendo che il suo generoso lascito «va ben oltre la pur rilevante consistenza e importanza dei volumi donati», perché «per Sabbio Chiese questo patrimonio assume un significato ancora più profondo. La storia della stampa infatti appartiene alla nostra identità…».
La storia
Per comprendere quanto sia vero, bisogna infatti risalire nel tempo, ai primi anni del Cinquecento. Per una di quella strane vicende che hanno reso alcune zone d’Italia luoghi privilegiati dell’ingegno e della creatività – spesso borgate interne, quasi isolate, eppur sorprendenti – Sabbio è diventata patria di stampatori eccelsi. I primi sono i Nicolini, che proprio all’inizio del Cinquecento, passando per le cartiere della riva gardesana, scendono a Venezia e si distinguono. Capostipiti sono Stefano, figlio di Turrino, e i suoi fratelli. Nel Seicento, stampatori sabbini si trovano a Bergamo con Vincenzo Nicolini e Comin Ventura, a Cremona con Gian Battista Pelizzari che sposa Penelope figlia del pittore Antonio Campi, e poi i Gelmini a Trento, i Bericchia, i Beruzzi, i Comencini… Tanti al punto da far scrivere, già nel ‘600, allo storico Ottavio Rossi che «Sabbio è pieno d’huomini sottilissimi, gli quali han per propria e connatural professione il Mestiere delle Stamperie de i libri… e se ne trovano fin fuori d’Italia».
Dei Nicolini scrive, in una magistrale pubblicazione, nel 2002, Ennio Sandal. Di quei volumi fa raccolta Alfredo Bonomi, ma passano dieci anni prima che venga organizzata una mostra, nel 2012. E altri dieci anni perché l’idea di un museo degli stampatori prenda la fisionomia d’un museo di comunità: siamo nel 2022. Intanto nel 2017 il Comune ha fatto propria l’operazione con una delibera che univa al comitato scientifico un gruppo di lavoro composto da cittadini di varie estrazioni. E nel 2019 il museo trova casa, nello stabile di via Parrocchiale, sempre ceduto da Alfredo Bonomi al Comune.
Il museo
E ora? Il museo è formalmente costituito – spiega Michela Valotti –, la struttura c’è. Anche i lavori di sistemazione del secondo piano, seguiti dall’architetto Andrea Perin, sono a buon punto e il 2027 sarà l’anno dell’apertura piena. Il Comune ha creduto nell’impresa e reperito i fondi. Nel frattempo è cresciuto il lavoro di coinvolgimento della comunità, come illustra il libro che sarà presentato sabato.
Confrontandosi con altre esperienze italiane, si è iniziata l’attività didattica, si sono promossi incontri e convegni, si è avviata la catalogazione del patrimonio… Ecco, qui sta la sfida: fondamentale è che l’intera comunità – Sabbio ha poco più di quattromila abitanti – riconosca quel patrimonio come proprio e voglia farlo vivere. Il progetto ruota attorno all’idea che cose e persone, interagendo negli spazi espositivi, siano valorizzate. Il sito web sta richiamando l’attenzione degli specialisti e degli studiosi, con una risonanza che ha varcato i confini europei.
Il patrimonio è interessante: un centinaio i libri antichi, soprattutto cinquecentine, quasi totalmente riconducibili all’attività degli stampatori «da Sabbio». La sfida è più intrigante: scoprire quanto e come il lascito di uno stampatore vada oltre l’abilità tecnica ed artigianale, diventando dialogo umanistico profondo, con una committenza esigente e una clientela colta. Come il Maestro Stefano che a Roma pubblicò la prima edizione in greco volgare dell’Iliade. L’allestimento ne sarà un emblema e ne segna la rotta: libri antichi, installazioni multimediali e mappamondi.