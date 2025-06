Mille miglia, i volti nascosti: quando i meccanici diventano arte

Dietro le quinte, al cuore della Freccia Rossa. «Heart Of The Race. Master Mechanics of the Mille Miglia» della fotografa statunitense Elizabeth Kahane, allestita contemporaneamente al Museo di viale della Bornata e al Mo.Ca di via Moretto, vuole rendere omaggio all’inestimabile contributo storico, tecnico e umano dei meccanici della Mille Miglia.

Gli scatti

La mostra nasce dal lavoro di Kahane, iniziato nel maggio del 2024 con una serie di ritratti formali dei meccanici locali impegnati nella preparazione delle vetture da corsa, in collaborazione con diverse officine del territorio, successivamente visitate per immortalare l’intensità e la dedizione che precedono la competizione. Nel mese di giugno, Kahane ha avuto la possibilità di allestire un set nel paddock e poi di seguire l’intera gara: la fotografa ha documentato riparazioni su strada e realizzato ritratti estemporanei, per catturare lo spirito dei meccanici nel momento di un intervento cruciale.

«Sono molto felice - commenta Kahane - di avere il mio lavoro esposto contemporaneamente in due sedi. Per i meccanici della zona di Brescia il legame con la Mille Miglia è profondo, essendo letteralmente cresciuti con la gara, che fa parte del loro patrimonio e del loro Dna culturale».

Dove vedere la mostra

La sezione della mostra al Mo.Ca, nel calendario ufficiale di 1000 Miglia srl, sarà aperta fino al 30 giugno, e si potrà visitare lunedì dalle 15 alle 19 e da martedì a domenica dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Negli spazi del Museo di Sant’Eufemia, invece, gli scatti si potranno ammirare fino al 31 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 18, sempre con ingresso libero.