Cosa fare in questi ultimi giorni di vacanza? Idee tra musei e cinema

Matthias Stom e la sua luce caravaggesca in Pinacoteca Tosio Martinengo. Oppure le potenti opere degli artisti che operano in zone di conflitto, ospitate negli spazi del museo di Santa Giulia. O, ancora, le visite-gioco per famiglie e il cinema in centro città. I giorni che precedono l’Epifania, e l’Epifania stessa, possono essere occasione per fare qualcosa di diverso in città e per rimettersi in pari con le mostre da vedere. Soprattutto per i residenti di Brescia e provincia. Se per i primi l’ingresso ai musei civici è sempre gratuito, per chi viene da fuori è proprio questo il periodo giusto per approfittarne. Perché i biglietti sono gratuiti anche per chi è nato in provincia, fino al 6 gennaio.

Musei aperti e mostre

Da qui all’Epifania restano accessibili gratuitamente il Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana, la Pinacoteca Tosio Martinengo, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia e il Museo delle Armi Luigi Marzoli. All’interno delle collezioni permanenti sono inseriti anche alcuni progetti espositivi che, in questo periodo, non richiedono biglietto aggiuntivo.

In Pinacoteca Tosio Martinengo è visitabile «Matthias Stom. Un caravaggesco nelle collezioni lombarde», prima mostra italiana dedicata al pittore fiammingo del Seicento, curata da Gianni Papi, accanto a due mostre dossier del progetto PTM Andata e Ritorno: Due scene socratiche di Giovanni Battista Gigola e La Nascita di Venere di Giuseppe Bezzuoli. Al Museo del Risorgimento è esposto l’abito di Anita Garibaldi, mentre al Parco archeologico il progetto «Victoria Mater. L’idolo e l’icona» di Francesco Vezzoli mette in dialogo la Vittoria Alata con l’Idolino di Pesaro.

Victoria mater - Foto di Alessandra Chemollo, courtesy Fondazione Brescia Musei

Visite guidate e appuntamenti speciali

Il programma comprende visite guidate dedicate sia alle mostre temporanee sia alle collezioni. Sabato 3 gennaio sono previste una visita a «Material for an exhibition» al Museo di Santa Giulia, con opere di artiste e artisti provenienti da aree di conflitto, e un approfondimento sull’installazione di Francesco Vezzoli al Parco archeologico. Domenica 4 gennaio spazio alla mostra «Guido Crepax. Sogni, giochi, Valentina. 1953-2003» e a una passeggiata tra i capolavori della Pinacoteca Tosio Martinengo. Nel pomeriggio, sempre in Pinacoteca, è in programma una visita letteraria alla mostra su Matthias Stom, con letture ad alta voce che accompagnano l’osservazione delle opere.

Famiglie, laboratori e cinema

Fanny e Alexander di Ingmar Bergman

Accanto alle visite, Fondazione Brescia Musei propone attività pensate per le famiglie. Sabato 4 gennaio al Grande Miglio è in calendario «Il gioco delle diversità», visita-gioco per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Il 6 gennaio, al Museo di Santa Giulia, due laboratori accompagnano l’Epifania: «Il libro dei Magi» per la fascia 3-5 anni e «Il libro dei regali» per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni.

Prosegue anche la programmazione al Cinema Nuovo Eden, con rassegne e prime visioni. Lunedì 5 gennaio torna in sala «Fanny e Alexander» di Ingmar Bergman, mentre fino al 7 gennaio sono in cartellone «L’anno nuovo che non arriva» di Bogdan Mureșanu e DJ Ahmet di Georgi M. Unkovski, entrambi in prima visione a Brescia.