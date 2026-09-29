Anastacia, Brunori Sas e Mr Rain: riparte la stagione del Teatro Clerici

Brunori Sas, Anastacia, Sal Da Vinci, Enrico Brignano e Mr Rain sono alcuni dei nomi che apriranno la stagione 2026/2027 del Teatro Clerici di Brescia, con un ottobre fitto di appuntamenti tra musica, comicità e spettacoli di parola. Il primo appuntamento è domenica 4 ottobre con Brunori Sas, che porterà in scena «Tuttobrunori, canzoni e monologhi». Il concerto è già esaurito.
Il calendario
Il 10 ottobre sarà la volta di Anastacia, per la prima volta sul palco del teatro bresciano con il «#NTK26 Tour», dedicato ai 25 anni dall’uscita dell’album «Not That Kind». Anche questo concerto è già sold out. La cantante statunitense proporrà i suoi principali successi, da «I’m Outta Love» a «Paid My Dues», «Left Outside Alone» e «One Day in Your Life».
Lunedì 12 ottobre arriverà Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore e attore napoletano festeggerà a Brescia i cinquant’anni di carriera con uno spettacolo che ripercorre il suo repertorio tra canzone napoletana e sonorità più recenti. Per il concerto sono ancora disponibili alcuni biglietti.
Il 21 ottobre toccherà a Enrico Brignano, che porterà al Clerici «Bello di mamma…», nella versione aggiornata dello spettacolo. Il comico romano alternerà comicità e riflessioni sulla vita quotidiana, affrontando anche temi come l’intelligenza artificiale e le ansie del presente. Anche in questo caso restano gli ultimi biglietti.
Il 23 ottobre sarà invece la volta di Mr Rain. Il cantautore bresciano porterà per la prima volta in teatro il suo repertorio, con uno spettacolo pensato per un rapporto più diretto con il pubblico. In scaletta ci saranno brani come «Supereroi», «Fiori di Chernobyl», «Ipernova», «Carillon», «Due altalene» ed «Effetto Michelangelo», oltre a «Lunedì nero». Sono disponibili gli ultimi biglietti.
Chiuderà il mese, il 24 ottobre, Gianluca Gotto con «Questione di Karma», un talk-spettacolo dedicato a senso di colpa, perdono, cambiamento e karma. Il format unisce racconto, riflessione e strumenti pratici, con un’impostazione più vicina alla conferenza-spettacolo che al tradizionale intrattenimento. Anche per questo appuntamento sono disponibili gli ultimi biglietti.
Non farà invece parte del calendario il concerto di Ryan Adams, previsto per il 30 ottobre e cancellato insieme all’intero tour europeo.
Novembre
La programmazione proseguirà a novembre. L’8 novembre sono attesi J-Ax, Pedar e Matteo Lenardon con «Non aprite quel teatro», il 15 novembre sarà la volta di «Gloria il Musical», il 20 novembre è in programma «Hans Zimmer - Tribute by Ensemble Symphony Orchestra», mentre il 28 novembre arriverà Valentina Persia con «Nata con la guêpière».