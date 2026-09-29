Anastacia, Brunori Sas e Mr Rain: riparte la stagione del Teatro Clerici

Oltre a loro in ottobre arrivano Brignano e Sal Da Vinci, mentre a novembre è atteso J-Ax con la versione teatrale di «Non aprite quella podcast»: il calendario

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I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali