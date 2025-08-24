Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura

Gianluca Gotto: «Ho scoperto l’ayurveda all’apice della felicità»

Sara Polotti
Lo scrittore e divulgatore sarà in piazza Loggia il 2 settembre con il talk dal vivo «Le tre vie del ben-essere»: qui parla del nuovo libro «Verrà l’alba, starai bene
Lo scrittore Gianluca Gotto - Foto Facebook
Lo scrittore Gianluca Gotto - Foto Facebook

Quando presenta i suoi libri o parla durante i suoi talk, la gente ascolta attentissima. Soprattutto al Nord Italia: «Siamo molto stressati e certi argomenti suscitano interesse. In altre aree, dove i ritmi sono più lenti, il problema non è lo stress ma la voglia di cambiare vita. Chi viene dal Nord spesso vuole cambiare se stesso, al Sud percepisco che le persone sentono invece il bisogno di cambiare contesto, perché quello in cui vivono non offre opportunità. Ecco perché in alcune zone sento p

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario