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Maccio Capatonda al Teatro Clerici di Brescia per Capodanno

Il comico sarà protagonista della notte con il suo nuovo show «Spettacolo Teatrale», proposto in una speciale versione di fine anno. Biglietti già in venita
Maccio Capatonda - Foto Prime Video
Maccio Capatonda - Foto Prime Video

Maccio Capatonda sarà protagonista della notte di Capodanno 2027 al Teatro Clerici di Brescia con il suo nuovo show «Spettacolo Teatrale», proposto in una speciale versione di fine anno.

Lo spettacolo inizierà intorno alle 21.45 e proseguirà oltre la mezzanotte, con countdown dal palco, brindisi e rinfresco con dolci per il pubblico. I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster e TicketOne, a partire da 49 euro più diritti di prevendita.

Lo show mescola sketch, gag, video e momenti di improvvisazione nel tipico stile surreale di Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchi. Al centro della storia c’è un teatro sull’orlo del fallimento che tenta di salvarsi convincendo il comico a debuttare sul palcoscenico, dando vita a una commedia metateatrale tra realtà, finzione e comicità assurda.

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Maccio CapatondaCapodanno 2027Teatro ClericiBrescia
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