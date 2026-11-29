«Non è un incontro divulgativo sull’AI, non ne avrei nemmeno le competenze. È invece uno spettacolo comico che si occupa principalmente dell’essere umano, usando l’intelligenza artificiale come pretesto per raccontare una quotidianità molto umana, che comprende anche le piccole storture della vita di tutti i giorni».
L’eclettico Alessandro Cattelan – conduttore televisivo e radiofonico, scrittore, editore, attore, podcaster – inquadra così l’one-man-show «Benvenuto nell’AI!» di cui è protagonista, e che sabato 5 dicembre riporterà in scena al Teatro Clerici di Brescia, «città in cui vivono alcuni amici - ci racconta - e con la quale c’è un feeling consolidato» (in via San Zeno 168, alle 21.15; biglietti da 46 a 80 euro + commissioni; info su www.zedlive.com).
Nato a Tortona nel 1980, Cattelan abita l’immaginario soprattutto televisivo degli italiani da tempo, ovvero da quando (dopo esperienze infantili nella giuria dello Zecchino d’Oro e postadolescenziali su canali tv locali o tematici) è divenuto un volto noto di MTV Italia. Correva il 2004, e da allora la sua carriera è andata in crescendo, tra comparsate su reti Mediaset (anche come inviato musicale delle Iene), trasmissioni su Sky, Netflix, Rai, Disney+; il tutto, accompagnato da una sporadica attività editoriale, incursioni nel cinema e a teatro, oltre a una prolungata attività calcistica in serie dilettantistiche.
È da un anno che porta in giro lo spettacolo: in questo lasso di tempo è cambiato qualcosa nel suo rapporto con l’AI?
Non ne ero un grande utilizzatore prima, continuo a non esserlo. La prima stesura dello spettacolo risale a più di due anni fa, e quando ci abbiamo messo la testa l’intelligenza artificiale era qualcosa di futuristico. Ma in queste materie il tempo corre velocissimo e infatti, più o meno tutti, abbiamo imparato ad accettare la presenza dell’AI nel nostro quotidiano. Anch’io, che consapevolmente cerco di evitarla, riconosco come sia ovunque. Tanto che mi viene facile il collegamento con l’intolleranza al lattosio: tu pensi di aggirarla semplicemente eliminando il latte, ma non è così, perché il lattosio è ormai in tantissimi alimenti. Lo stesso vale per l’AI.
Nello spettacolo, fa risalire simbolicamente l’inizio del suo rapporto complicato con l’intelligenza artificiale a una voce familiare a molti automobilisti…
Per molti, il primo incontro con l’intelligenza artificiale è stata la voce del casello autostradale degli anni Novanta, che ci augurava buon viaggio e che noi, dalle nostre auto (ammettiamolo!), mandavamo puntualmente a quel paese.
Il teatro, prima con «Salutava sempre» e ora con «Benvenuto nell’AI!», è l’ultimo approdo della sua versatilità artistica. Come vi si è approcciato?
Con umiltà e curiosità, come un bambino che entra per la prima volta in un posto pieno di luci e gente, ascoltando in silenzio. Il teatro ha un tempo diverso dalla TV: puoi respirare, sbagliare, guardare negli occhi chi ti segue. È un dialogo vero, senza montaggio.
Si è sentito a suo agio da subito, sul palcoscenico?
Quando faccio la tv sono sempre sereno. Sul palco, la tensione la sento maggiormente, subentra un po’ di ansia. Il momento in cui si riallinea tutto è quello della prima risata, o perlomeno quello in cui tu sai che dovrebbe arrivare la prima risata del pubblico: se ride, procedi in scioltezza; se non ride, è gravissimo... Per fortuna, finora è sempre andata bene.
Su cos’altro sta lavorando?
Gli impegni non mancano. Ora sto scrivendo una miniserie per me stesso, su me e il mio cane: non ha ancora una collocazione precisa, ma credo sia più adatta al web che non alla televisione.