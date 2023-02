«BANFF», gli sport estremi arrivano sul grande schermo a Brescia

Ritrovarsi per sorprendersi e condividere emozioni, talvolta anche spaventarsi, ascoltando i racconti e ammirando sul grande schermo i luoghi e i protagonisti dell’avventura e degli sport che si svolgono a contatto con la natura.

L’edizione 2023 del «BANFF Mountain Film Festival World Tour Italy» è partita da Milano alla fine di gennaio e si appresta a fare tappa anche a Brescia il prossimo 16 febbraio, al Teatro S. Giulia, via Quinta, 4 al Villaggio Prealpino, in città. Ingresso in sala dalle 19.30 e inizio alle 20.

Il BANFF porta in Italia le migliori proiezioni selezionate nel corso della manifestazione canadese che si svolge nella località dalla quale prende il nome: è un appuntamento consolidato nella nostra città, premiato sempre in tutte le passate edizioni da una consistente partecipazione di appassionati di montagna e di outdoor. L’organizzazione annuncia che sarà presente in sala lo scalatore professionista Silvestro Franchini, guida alpina di Madonna di Campiglio.

Il programma

Saranno 9 in totale i corto- e mediometraggi presentati provenienti da tutto il mondo. Avventure romantiche in kayak e in parete è il tema del racconto di viaggio di «A Baffin vacation» (12 minuti) girato sulla costa orientale di Baffin Island in Canada. In «Colors of Mexico» (4’) si respirano atmosfere sudamericane tra i variopinti paesaggi che fanno da sfondo alle spettacolari evoluzioni in mountain bike compiute dal francese Kilian Bron, mentre «Do a wheelie» (5’) vede protagonista il biker scozzese Danny MacAskyll in un progetto inclusivo di acrobazie su una sola ruota.

Ci porta sulla neve «Flow» (5’) con le discese sinfoniche, di musica e di spazi, disegnate sulle montagne di Chamonix dallo sciatore professionista francese Sam Favret. E dai pendii innevati ci si alza in cielo con «Walking on clouds» (6’) che illustra con suggestive immagini il cammino libero e ardito del brasiliano Rafael Bridi su una fettuccia sospesa a 1900 metri di altezza agganciata tra due mongolfiere.

«Balkan Express» (40’) sviluppa il tema della mobilità a basso impatto attraverso la scoperta della catena dei Balcani vissuta con gli sci e la bicicletta da parte di due amici freeriders. «Creation Theory» (22’), con immagini di snowboard e surf, mette in relazione spazio e tempo, arte e scienza, musica, montagna e mare nei selvaggi territori dell’Islanda, mentre «Doo Sar: a Karakoram ski expedition» (20’) riprende il tema dello sci estremo e dell’alpinismo. Completa il programma «Saving glaciers» (8’), con la squadra del glaciologo svizzero Felix Keller impegnata a proteggere il ghiacciaio del Morteratsch.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita dal sito banff.it attraverso il circuito Vivaticket al costo di 16.60 euro, oppure nel negozio Gialdini di via Triumplina 45 a Brescia (informazioni al numero: 030.2002385). I posti eventualmente rimanenti saranno acquistabili al botteghino a partire da un’ora prima dell’inizio della serata.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it