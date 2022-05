Tempo di «Reel Rock», avventure verticali sul grande schermo

Appuntamento di rilievo al cinema, per tutti gli appassionati di scalata e di avventure verticali, oggi, lunedì, a Brescia. Al Teatro Santa Giulia, in via Quinta n. 4 al Villaggio Prealpino, viene infatti proposta «Reel Rock», l’annuale rassegna di cortometraggi e mediometraggi dedicata all’arrampicata in tutte le sue declinazioni.

È il quarto anno che la manifestazione si presenta in Italia. Nell’edizione attuale consta di quattro film prodotti da Sender Films e Big Up Productions, per un totale di quasi due ore di spettacolo. I film di «Reel Rock» propongono storie di arrampicata, di passione, di amicizia e di inclusione sociale.

Il programma italiano è organizzato a cura di Itaca The Outdoor Community, che porta nel nostro Paese anche le proiezioni del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour e dell’Ocean Film Festival.

I film in programma declinano storie con risvolti intimi, sfide bizzarre e avventure intense a pochi metri da terra. «Bridge Boys» (28 minuti) racconta di una particolare arrampicata da parte dei britannici Tom Randall e Pete Whittaker. La progressione affronta una difficile fessura orizzontale lunga 800 metri, che corre lungo il viadotto autostradale sul fiume Exe.

Il francese Charles Albert è un atleta tra i più forti del mondo nell’arte di scalare i massi e la sua specialità è quella di affrontarli a piedi nudi. «Barefoot Charles» (28 minuti) offre il racconto del suo stile di vita e di arrampicata, solitario e minimalista.

In «Big Things To Come» (21 minuti) il personaggio al centro di una storia dai risvolti personali e sportivi è l’arrampicatrice statunitense Alex Johnson. Dieci anni di tentativi rappresentano il periodo in cui si è impegnata per riuscire a portare a termine una difficile salita. «Cuddle» (33 minuti) vede protagonisti due dei più famosi scalatori americani in attività, Alex Honnold e Tommy Caldwell. L’avventura filmata riguarda la traversata di 17 cime delle Rocky Mountains.

La serie di proiezioni avrà inizio alle 21. I biglietti possono essere acquistati nei punti indicati su reelrock.it e sul circuito Vivaticket al prezzo di 14 euro, più diritti di prevendita (1 euro) e commissioni (0,60 euro). Al botteghino, domani, l’ingresso costerà 16 euro.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it