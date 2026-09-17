Panna, profiterole e salsa rosa: cosa mangiavamo negli anni Ottanta

Penne alla vodka, «vitel tonné» e tortelli panna, prosciutto e piselli erano tra i piatti in voga quando regnava l’abbondanza. E nelle grandi occasioni spuntavano cocktail di gamberetti, cascate di prosciutto e vol-au-vent. Tra i dolci anche la banana split