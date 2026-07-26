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Migliori pizzerie d’Italia, due locali bresciani nella top 100

Sono entrambi di Antonio Pappalardo: «La cascina dei sapori», a Rezzato, e «Inedito», in via Gramsci a Brescia
Antonio Pappalardo - © www.giornaledibrescia.it
Antonio Pappalardo - © www.giornaledibrescia.it

Due pizzerie bresciane tra le migliori cento d’Italia. Ed entrambe della stessa gestione, quella di Antonio Pappalardo. All’undicesimo posto della classifica 2026 di 50 Top Pizza Italia, la guida online curata da Luciano Pignataro, Albert Sapere e Barbara Guerra, c’è «La Cascina dei Sapori» di Rezzato. Al 56simo, invece, c’è la pizzeria «Inedito», salita di cinque posizioni dall’anno scorso.

Il titolare

«La soddisfazione più grande è vedere entrambe le nostre insegne presenti ancora una volta in una guida autorevole come 50 Top Pizza – ha commentato Pappalardo –. Significa che il lavoro quotidiano, la ricerca e la cura che mettiamo in ogni dettaglio vengono riconosciuti e apprezzati. Per noi è uno stimolo a continuare a crescere senza mai accontentarci, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla qualità e sull'esperienza che vogliamo offrire ai nostri ospiti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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