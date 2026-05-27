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Antonio Pappalardo tra i 35 Maestri della pizza secondo Forbes

La cerimonia, in collaborazione con Passione Gourmet, a Napoli. Il pizzaiolo: «Ho portato con me Brescia: qui ho imparato a unire ricerca, identità e rispetto per le materie prime»
Antonio Pappalardo tra i 35 migliori pizzaioli
Antonio Pappalardo tra i 35 migliori pizzaioli

Forbes Italia ha inserito Antonio Pappalardo tra i 35 Maestri della pizza, riconoscendone la leadership nel panorama nazionale. Pappalardo è stato l’unico l’unico bresciano selezionato.

Il premio

Il premio è stato assegnato il 25 maggio a Napoli, all’hotel Gold Tower Lifestyle, durante la prima edizione di «Maestri della Pizza», ideata da Alberto Cauzzi, Food Editor di Forbes Italia e founder di Passione Gourmet, in collaborazione con Forbes Italia e Passione Gourmet. La cerimonia, preceduta da un light lunch, ha ufficializzato la rosa dei 35 maestri che stanno ridefinendo linguaggi, tecniche e qualità nel mondo della pizza.

La selezione ha fotografato una trasformazione ormai matura: la pizza è uscita dalla sola dimensione di street food per affermarsi come alta cucina popolare.

Il tocco di Pappalardo

«Questo traguardo è stato un onore e una responsabilità. – ha dichiarato Antonio Pappalardo – Ho portato con me Brescia: qui ho imparato a unire ricerca, identità e rispetto per le materie prime. Lo dedico alla mia squadra e ai nostri ospiti, che ogni giorno ci spingono a fare meglio».

Con questo riconoscimento, Forbes Italia e Passione Gourmet hanno dato valore a un patrimonio culturale che vive nel presente. Per Brescia, la conferma di Antonio Pappalardo tra i migliori d’Italia non è soltanto un risultato individuale: è un segnale di crescita collettiva, capace di generare qualità, lavoro e reputazione per l’intera comunità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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