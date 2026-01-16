Giornale di Brescia
Abbonati
Cucina

Pizza e nuove tendenze, Pappalardo: «Si fa strada la versione romana»

Barbara Bertocchi
Titolare della Cascina dei Sapori di Rezzato e di Inedito a Brescia, è uno dei volti più autorevoli della nuova generazione di pizzaioli italiani
Antonio Pappalardo - Foto tratta da Instagram
Antonio Pappalardo - Foto tratta da Instagram
AA

Tre Spicchi del Gambero Rosso, ottavo posto in Italia e sedicesimo nel mondo secondo 50 Top Pizza: Antonio Pappalardo, titolare della Cascina dei Sapori di Rezzato e di Inedito a Brescia, è uno dei volti più autorevoli della nuova generazione di pizzaioli italiani. È attento alla ricerca, al lavoro di squadra e al valore della materia prima. E interpreta la pizza come un veicolo di cultura.

Pappalardo, come è diventato pizzaiolo?

Sono cresciuto nel locale di famiglia. Dopo l’alberghiero a Gardone, mentre già lavoravo, ho frequentato per due anni Scienze gastronomiche a Parma.

Come definirebbe le sue pizze?

In realtà preferisco parlare di nostre pizze: siamo una squadra affiatata. Le definirei sostenibili, equilibrate e golose. La pizza deve essere, del resto, golosa.

Cosa pensa del termine gourmet?

È una parola che dice tutto e niente. Un locale è gourmet se frequentato da gourmand. Il consumatore, invece, tende ad associarla alla pizza tagliata a spicchi. Io preferisco parlare di pizza contemporanea: segue la stagionalità, rispetta tempi e temperature di lievitazione, utilizza farine integrali e semintegrali e privilegia, quando possibile, i prodotti del territorio.

Qual è la sua pizza preferita?

La Margherita con fiordilatte. In generale, apprezzo le pizze con uno o due elementi vegetali.

Esiste una pizza che non mangerebbe?

No. Credo sia sempre importante assaggiare, per aprire la mente e confrontarsi.

Mangia pizze anche fuori dai suoi locali?

Sì. Mi piace andare a trovare i colleghi. Sarebbe limitante non esplorare ciò che c’è fuori dal proprio contesto.

C’è un pizzaiolo che ammira in particolare?

Simone Padoan dei Tigli di San Bonifacio. È un amico ed è grazie a lui se oggi usiamo certi ingredienti sulla pizza: salumi pregiati, gamberi crudi… Le sue intuizioni hanno contribuito a rendere la pizza un prodotto gastronomico.

Perché oggi una pizza può costare anche più di 20 euro?

Le materie prime di qualità hanno un costo, ma è un investimento che vale la pena fare. Incide molto la forza lavoro: c’è ancora chi pensa che in pizzeria lavorino persone improvvisate o con un secondo impiego. In realtà servono professionisti stabili e qualificati, da retribuire in modo adeguato.

In che direzione sta andando il settore? Quale sarà, secondo lei, la pizza del futuro?

Si dà sempre più importanza alla croccantezza, e si fa strada la versione romana, più sottile. Cresce l’attenzione al cornicione, che deve essere scioglievole e mai gommoso. Si affinano i metodi di cottura e si scelgono materie prime etiche. Anche il cliente cambia: aumenta la voglia di condivisione, si ordinano pizze diverse, servite una alla volta, per gustarle calde e assaggiarle tutte. La pizza è diventata, a tutti gli effetti, un veicolo di cultura, che racconta il territorio.

 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Antonio PappalardopizzaRezzato
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario