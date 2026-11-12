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Stelle Michelin ai ristoranti, quanto contano davvero secondo te?

Oggi è il giorno della presentazione dell’edizione 2027 della Guida che assegna l’iconico riconoscimento: dicci cosa ne pensi
Una delle passate edizioni della cerimonia della Guida Michelin
Una delle passate edizioni della cerimonia della Guida Michelin

Oggi è il giorno delle stelle Michelin, con la cerimonia di presentazione della nuova Guida e l'assegnazione dei riconoscimenti. Ma quanto contano davvero le stelle Michelin? Sono ancora il massimo riconoscimento della qualità gastronomica oppure rappresentano un mondo dell'alta cucina sempre più distante dalle abitudini e dalle possibilità dei clienti?

C'è chi considera una cena stellata un'esperienza unica, da vivere almeno una volta, e chi invece preferisce la cucina autentica di trattorie e piccoli ristoranti, dove a fare la differenza sono il gusto, l'accoglienza e il rapporto qualità-prezzo.

E voi cosa ne pensate? Vi fidate delle stelle Michelin quando scegliete un ristorante? Diteci la vostra.

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