Stelle Michelin ai ristoranti, quanto contano davvero secondo te?

Oggi è il giorno delle stelle Michelin, con la cerimonia di presentazione della nuova Guida e l'assegnazione dei riconoscimenti. Ma quanto contano davvero le stelle Michelin? Sono ancora il massimo riconoscimento della qualità gastronomica oppure rappresentano un mondo dell'alta cucina sempre più distante dalle abitudini e dalle possibilità dei clienti?
C'è chi considera una cena stellata un'esperienza unica, da vivere almeno una volta, e chi invece preferisce la cucina autentica di trattorie e piccoli ristoranti, dove a fare la differenza sono il gusto, l'accoglienza e il rapporto qualità-prezzo.
E voi cosa ne pensate? Vi fidate delle stelle Michelin quando scegliete un ristorante? Diteci la vostra.