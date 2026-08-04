Gelato, la guerra dei gusti: strani o classici? Creme o frutta?

A Brescia si possono provare davvero tanti, tantissimi gusti di gelato fuori dal comune. Ci sono la stracciatella al pirlo, il lardo (senza lardo), il latte di fieno, la torta camilla e tante altre proposte nate dalla fantasia dei gelatai e delle gelataie della provincia. E poi ci sono i grandi classici. Gli intramontabili. Quei sei o sette sapori che ogni gelateria – per quanto stravagante, artigianale o gourmet – non può fare a meno di esporre in vetrina, perché continuano a essere i più richiesti, scelti e amati.
Resta, però, l’eterna sfida: creme o frutta? A questa se ne aggiunge ormai un’altra: gusti tradizionali o gusti innovativi? C’è chi non rinuncerebbe mai a una coppetta di pistacchio e nocciola e chi, invece, è sempre alla ricerca dell’abbinamento più insolito.
In questo box puoi esprimere la tua preferenza: qual è il tuo gelato ideale?