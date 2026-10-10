«La Cascina dei Sapori» di Pappalardo nella top 100 mondiale delle pizze

Antonio Pappalardo resta ancora al top. Con La Cascina dei Sapori di Rezzato, Pappalardo si è piazzato al 40esimo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026, confermandosi anche quest’anno tra i 100 locali selezionati dalla prestigiosa guida internazionale. Pappalardo è inoltre l’unico pizzaiolo bresciano presente nella classifica, portando ancora una volta il nome della città e del suo territorio ai vertici della pizza mondiale.
Nuova conferma
Per La Cascina dei Sapori si tratta di una nuova conferma nel panorama internazionale, dopo il percorso di crescita che negli anni ha portato la pizzeria di Rezzato a conquistare posizioni sempre più alte nelle classifiche di 50 Top Pizza. Un riconoscimento che premia il lavoro di Antonio della sua squadra e consolida il ruolo della Cascina come punto di riferimento per la pizza nel bresciano.
«Essere ancora una volta tra i 100 migliori pizzaioli al mondo è una soddisfazione enorme – commenta Antonio Pappalardo – soprattutto perché questo riconoscimento racconta il lavoro quotidiano mio e di tutta la squadra. La Cascina dei Sapori è il luogo da cui è partito tutto e rappresenta ancora oggi un punto fermo del nostro percorso. Essere l’unico pizzaiolo bresciano in questa classifica è poi un motivo di particolare orgoglio: significa portare il nostro territorio e il nostro modo di intendere la pizza sulla scena mondiale».