Zebra Run, domenica 6 torna la corsa solidale nel cuore di Brescia

Torna domenica 6 settembre a Brescia la Zebra Run, la manifestazione non competitiva organizzata da La Zebra Odv che unisce sport e raccolta fondi a sostegno dei progetti dedicati all’ambito pediatrico.
L’appuntamento è confermato nel centro storico cittadino, con partenza da piazza Tebaldo Brusato alle 10.30 e due percorsi a disposizione dei partecipanti: uno da 5 chilometri e uno da 10 chilometri. Di conseguenza sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina La formula resta quella che ha caratterizzato la manifestazione fin dalle prime edizioni: non una gara agonistica, ma una camminata-corsa aperta a famiglie, gruppi, sportivi e cittadini, ciascuno secondo il proprio ritmo. L’obiettivo è raccogliere risorse da destinare alle iniziative promosse dall’associazione La Zebra a favore dei bambini e delle strutture sanitarie.
Negli anni la Zebra Run è diventata un appuntamento stabile nel calendario degli eventi solidali bresciani, richiamando migliaia di partecipanti nelle vie della città. Nelle precedenti edizioni il ricavato è stato destinato a diversi progetti pediatrici, tra cui interventi e forniture per l’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia. E l’edizione in programma segna un nuovo traguardo per la manifestazione, arrivata alla decima edizione.