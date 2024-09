Zebra Run al via con Ambra Angiolini e Giovanni De Gennaro

È partita da piazza Tebaldo Brusato la Zebra Run, corsa e camminata benefica organizzata dalla odv La Zebra per finanziare progetti in favore dei reparti di pediatria degli ospedali bresciani.

Tante le famiglie presenti in piazza con i propri figli, tutti con indosso la maglia zebrata. Le vie del centro storico pullulano in questo momento di atleti grandi e piccini intenti a camminare e correre per fare del bene. Presenti anche Ambra Angiolini, madrina dell'evento e la medaglia d'oro nel K1 alle ultime Olimpiadi, Giovanni De Gennaro.

La Zebra Run a Brescia con Ambra Angiolini e Giovanni De Gennaro - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La festa è partita già dalle 9 del mattino con Radio Bresciasette con il direttore artistico Maddalena Damini e la sua squadra. In Piazza con noi in diretta su Teletutto dalle 11, per rivivere la corsa attraverso le immagini e raccontare, con tanti ospiti in diretta tutto il bene che le «zebre» hanno fatto negli anni.