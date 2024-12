La Zebra Odv vuole donare al Civile l’ecografo più rapido al mondo

Destinato all’Ospedale dei Bambini: sarebbe il primo in Italia e servono 200mila euro. All’iniziativa collaborano Mille Miglia e Il Volo di Pietro Onlus

La Zebra Run 2024 © www.giornaledibrescia.it

Donare all’Ospedale dei bambini l’ecografo più veloce e potente del mondo. È la nuova missione speciale che La Zebra Odv intende compiere con l’aiuto di molti amici, come l’associazione Il Volo di Pietro e la Mille Miglia: «Servono 200mila euro – spiega la presidente Daniela Scotti –. Ora siamo a metà. Per raggiungere l’obiettivo c’è tempo fino a giugno: abbiamo bisogno di altre donazioni». Tutti possono contribuire a rendere concreto questo sogno (per dettagli ed elargizioni c’è il sito). Perch