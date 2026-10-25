Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+

Movimento 17 ottobre, fermato Youssef Siher: di cosa è accusato

Il 30enne cresciuto nel Bresciano è ritenuto dagli inquirenti la «mente» del movimento. Le accuse riguardano istigazione aggravata e violenza organizzata
Youssef Siher intervistato dai giornalisti a margine della manifestazione dei Giovani Palestinesi a Milano
Youssef Siher intervistato dai giornalisti a margine della manifestazione dei Giovani Palestinesi a Milano

È stato fermato su disposizione della Procura di Milano Youssef Siher, il ricercatore trentenne italiano di seconda generazione cresciuto a Mazzano, ritenuto dagli inquirenti la «mente» del Movimento 17 ottobre, legato agli scontri avvenuti lo scorso fine settimana nel centro del capoluogo lombardo.

Le ipotesi di reato sono istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, fattispecie prevista dall'articolo 420 bis introdotto dal nuovo decreto legge.

Siher è considerato l'amministratore della pagina Instagram e del gruppo Telegram Movimento 17 ottobre. Alle spalle ha un percorso che intreccia formazione accademica, ricerca geopolitica e collaborazioni giornalistiche. E un legame appunto con Brescia.

Dal liceo di Salò all'università di Milano

Dopo il diploma al liceo Fermi di Salò, Siher si è laureato in Scienze umanistiche per la comunicazione all'Università degli Studi di Milano, dove è stato anche componente del Senato accademico e presidente degli studenti universitari musulmani.

Ha poi frequentato il corso magistrale in Scienze politiche e di governo, approfondendo in particolare la storia del Nord Africa e del Medio Oriente, il linguaggio politico, la geopolitica e i movimenti islamici.

Nel suo curriculum figura anche un'esperienza all'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, come ricercatore tirocinante nell'Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa. Una collaborazione risalente al 2024 e conclusa nello stesso anno, come precisato dall'istituto.

Youssef Siher ha 30 anni
Youssef Siher ha 30 anni

Accanto alla ricerca, il trentenne ha avuto esperienze nel giornalismo. Ha collaborato con il Fatto Quotidiano, dopo un periodo di stage, ma non scriverebbe più per la testata da circa un anno e mezzo. Per il Foglio ha invece firmato un solo articolo, nel 2022. Ha lavorato anche come assistente di biblioteca all'Università Statale di Milano e come rider per Glovo.

L'attivismo per la Palestina

Da tempo impegnato nelle manifestazioni a sostegno della causa palestinese, Siher ha espresso pubblicamente posizioni critiche nei confronti delle istituzioni italiane per il loro rapporto con Israele.

Nel luglio 2025, durante una protesta contro il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, aveva rivendicato il diritto di manifestare contro quella che definiva la «complicità nel genocidio a Gaza e in Palestina» delle istituzioni italiane, anche locali.

Sui social aveva pubblicato numerosi interventi sulle mobilitazioni pro Palestina. Dopo le proteste alla Stazione Centrale di Milano del 22 settembre 2025 aveva scritto: «Arriverà il giorno in cui romperemo quel muro di vetro dietro il quale vi nascondete».

Il suo attivismo si è esteso anche al dibattito politico sul Marocco, paese d'origine della famiglia. Lo scorso settembre aveva commentato su Facebook le proteste della cosiddetta Generazione Z, individuando nella struttura del sistema politico ed economico marocchino le cause profonde del malcontento giovanile.

Ora il suo nome è al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sugli scontri dello scorso fine settimana. Le responsabilità contestate al trentenne sono ancora oggetto di accertamento.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Youssef Sihercorteo caro vitaMovimento 17 ottobreMazzanoMilano

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026Qualità della vita a Brescia - Verso l'inserto 2026

Indagine sui 205 comuni della provincia

Scopri di più
Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
Crucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineCrucipuzzle e Sudoku: i giochi di enigmistica del GdB, ogni giorno onlineGIOCA