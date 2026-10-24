Movimento 17 ottobre, chi è Youssef Siher: indagato per istigazione aggravata

Un percorso di studi tra comunicazione, scienze politiche e geopolitica, con un approfondimento sulle dinamiche del Nord Africa e del Medio Oriente. Una collaborazione con l’Ispi ma anche un passato come rider per Glovo. È il profilo che emerge dal curriculum di Youssef Siher, sentito in Questura a Milano, ritenuto l’ideatore del Movimento 17 ottobre, dietro agli scontri dei giorni scorsi in alcune città italiane. Individuato oggi, è indagato per istigazione aggravata.
Gli studi
Dopo il diploma al liceo Fermi di Salò, ha conseguito una laurea triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione all’Università degli Studi di Milano - dove è stato componente del Senato accademico e presidente degli studenti universitari Musulmani - e ha frequentato il corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo nello stesso ateneo.
Nel suo percorso accademico ha approfondito la sociologia della comunicazione, le tecniche del linguaggio giornalistico e la storia della radio e della televisione. La formazione magistrale comprende invece lo studio del linguaggio politico, la storia e la politica del Nord Africa e del Medio Oriente, la geopolitica e la criminalità organizzata.
Il curriculum documenta anche alcune esperienze lavorative maturate a Milano nel 2019: come assistente di biblioteca all’Università degli Studi di Milano, come ispettore della sicurezza alimentare per il CeSNIRl. Ha scritto anche per il Fatto quotidiano ma dopo aver effettuato lo stage e un periodo di collaborazione da un anno e mezzo non scriverebbe più.