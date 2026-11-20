Mentre la stagione della vendemmia su suolo bresciano si avvia verso le battute finali di un’annata – complici le alte temperature – iniziata con settimane di anticipo, l’ecosistema turistico legato al mondo del vino è nel mezzo di uno dei periodi più gettonati dell’anno sul fronte delle degustazioni in cantina, delle visite guidate ai luoghi di produzione e dei soggiorni negli agriturismi alla scoperta dei metodi di coltivazione e delle tradizioni a contatto con le aziende.
Ma quanto vale l’enoturismo in provincia di Brescia? La riflessione riguarda un comparto che coinvolge un sistema articolato di attività: dalla produzione vitivinicola alla somministrazione, dalla vendita alla ristorazione, dall’ospitalità alle esperienze culturali e paesaggistiche.
Secondo i dati della Camera di Commercio di Brescia, della quale Visit Brescia è emanazione per il settore turistico, sono 770 le imprese registrate in provincia di Brescia nel settore della coltivazione delle uve da vino (per un totale di 1984 addetti), mentre, secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Turistico di Visit Brescia, sono 224 gli agriturismi censiti nel 2025: dato che rende Brescia la prima provincia per numero di agriturismi in Lombardia (con una fetta pari al 24% del totale regionale). Un primato regionale confermato anche a livello di presenze: 293mila nel 2025. Non sono da meno le rilevazioni sul gradimento emerse online.
Numeri
I dati rilevati evidenziano che quest’anno il sentiment positivo per attività come cantine e aziende vinicole sale a quota 93,4 (+1,3% rispetto al 92,2 registrato nel 2025). Nel 2026 le tracce digitali provengono nel 71,5% dei casi dall’Italia, seguite dalla Germania con l’11,5% (+9,5% rispetto al 2025), 2,1% dalla Svizzera, 2,1% dalla Polonia (+50%), 2,0% dall’Olanda, 1,4% Regno Unito (in crescita per volume) e 1,4% Stati Uniti (in crescita per volume). Nel 2026 recensioni e tracce digitali relative al settore dell’enoturismo sono riconducibili per il 46,8% a coppie, il 28,8% a viaggi in famiglia, il 12,1% a gruppi e l’11,8% a viaggiatori singoli (+44% rispetto al 2025).
«L’enoturismo è un asse generatore di domanda per l’intera filiera turistica bresciana – commenta Eugenio Massetti, presidente di Visit Brescia –. Il suo potenziale va ben oltre la visita in cantina: significa creare occasioni di soggiorno, portare clienti nei ristoranti, favorire l’occupazione di hotel e strutture ricettive, richieste alle guide turistiche e ai trasporti. Da motivazione di viaggio il vino può quindi diventare uno degli strumenti a nostra disposizione per costruire proposte variegate, attrattive e capaci di intercettare pubblici diversi».
La sfida
La sfida, come evidenzia il presidente, è fare in modo che chi arriva per conoscere i vini «scelga di fermarsi più a lungo, scopra altre destinazioni della provincia e contribuisca all’economia di una filiera ampia che connette eccellenze produttive e gastronomiche in un’offerta integrata. Per Visit Brescia, in quanto emanazione della Camera di Commercio cittadina, non si tratta infatti solo di promuovere un prodotto, ma di creare nuove opportunità di business per le imprese e quindi di espandere i benefici del turismo alla filiera allargata del settore».
Tiziana Porteri, consigliera di Visit Brescia con delega al settore agricolo, aggiunge che «se la provincia di Brescia si conferma tra le principali destinazioni turistiche italiane, il merito è anche della crescente attrattività delle esperienze legate al mondo vitivinicolo e, più in generale, alle eccellenze agroalimentari del territorio, che rappresentano oggi una leva strategica per lo sviluppo turistico. L’enogastronomia, un tempo considerata un servizio complementare all’offerta turistica, è diventata una vera e propria motivazione di viaggio, capace di richiamare visitatori italiani e stranieri, valorizzando anche le aree rurali e i periodi tradizionalmente caratterizzati da una minore affluenza».