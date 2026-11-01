«Da Che Guevara a una testa di sedano»: De Luca ironizza su Youssef Siher

L’ex governatore campano ha preso di mira il giovane chiamandolo «mezza pippa». In un altro post ha poi difeso la decisione della gip di Milano di liberarlo e definito «intollerabili» i suoi messaggi online

01 novembre 2026 3 ' di lettura

Il video di Vincenzo De Luca sui suoi social network Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Youssef SiherVincenzo De Luca Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...