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Villanuova, furgone si ribalta in galleria: chiusa la Monte Covolo

Nell’incidente sulla 45bis sono stati coinvolti due mezzi pesanti, ma non si registrano feriti: la galleria è stata riaperta intorno alle 13
Ubaldo Vallini
L'incidente in galleria con il mezzo ribaltato
L'incidente in galleria con il mezzo ribaltato

Non ci sono feriti, ma ci saranno sicuramente importanti disagi alla viabilità per il ribaltamento avvenuto questa mattina nella Monte Covolo tra Villanuova e Salò. La galleria, infatti, è stata chiusa per consentire i rilievi da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto con Anas.

L’incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti, è avvenuto quasi all’uscita di Villanuova. Il ribaltamento di un furgone ha causato forti rallentamenti e la galleria è stata chiusa per i rilievi e la rimozione dei mezzi. La riapertura intorno alle 13.

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