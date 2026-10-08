Villanuova, furgone si ribalta in galleria: chiusa la Monte Covolo

Non ci sono feriti, ma ci saranno sicuramente importanti disagi alla viabilità per il ribaltamento avvenuto questa mattina nella Monte Covolo tra Villanuova e Salò. La galleria, infatti, è stata chiusa per consentire i rilievi da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto con Anas.
L’incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti, è avvenuto quasi all’uscita di Villanuova. Il ribaltamento di un furgone ha causato forti rallentamenti e la galleria è stata chiusa per i rilievi e la rimozione dei mezzi. La riapertura intorno alle 13.